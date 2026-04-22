El sector de la papelería activa la vía parlamentaria para ayudas y rebaja del IVA escolar

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(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 22 de abril de 2026. - El material escolar continúa gravado como un bien no esencial en un contexto de creciente presión económica sobre los hogares, mientras el sector reclama que deje de ser el gran olvidado de las políticas públicas educativas. En este escenario, la ASP ha registrado formalmente su solicitud de comparecencia tras una ronda de reuniones con responsables políticos y educativos para impulsar ayudas directas y medidas fiscales de cara al próximo curso

La Asociación Sector Papelería (ASP) ha registrado formalmente su solicitud de comparecencia ante la Comisión de Educación y Formación Profesional para reclamar que el Gobierno impulse un paquete de medidas de apoyo a las familias en el inicio del curso escolar, con especial atención a la rebaja del IVA del material escolar, actualmente fijado en el 21%.



La iniciativa es el resultado de varios meses de reuniones con representantes políticos y responsables educativos, en los que la asociación ha logrado trasladar esta reivindicación al ámbito parlamentario. Con este paso, la ASP busca situar en la agenda política una cuestión que trasciende el ámbito sectorial y afecta directamente a la economía doméstica, la equidad educativa y el coste real de la vuelta al cole.



La asociación defiende que productos básicos como cuadernos, bolígrafos, carpetas, lápices o material de escritura y dibujo continúan soportando una fiscalidad elevada pese a ser imprescindibles para la actividad escolar diaria. En este sentido, plantea abrir un debate político sobre el reconocimiento del material escolar como bien esencial y la necesidad de activar medidas fiscales y ayudas específicas.



"La comparecencia es un paso clave para trasladar al ámbito legislativo una realidad que afecta a millones de familias y que requiere una respuesta institucional", señalan desde la ASP.



Durante su intervención, la asociación prevé presentar propuestas concretas como la rebaja del IVA del material escolar, el estudio de deducciones fiscales específicas y otras fórmulas de apoyo directo a las familias, en un contexto marcado por el encarecimiento sostenido de los gastos vinculados a la educación.



Desde la ASP subrayan que, aunque existen programas públicos consolidados para libros de texto y material curricular en algunos territorios, el material escolar de uso cotidiano sigue quedando fuera de muchos sistemas de cobertura. "El material escolar no puede seguir siendo el gran olvidado de las políticas de apoyo a las familias. Hablamos de productos básicos para garantizar la actividad en las aulas y de un gasto que cada inicio de curso pesa directamente sobre millones de hogares", destacan.



El trabajo previo de interlocución institucional ha permitido avanzar en un acuerdo político que ahora se concreta en el registro formal de la solicitud de comparecencia. Para la asociación, este hito supone una oportunidad para abrir un debate de alcance nacional sobre el coste del material escolar y su impacto en la igualdad de oportunidades.



"Es el momento de abordar esta cuestión desde una perspectiva amplia, que tenga en cuenta no solo al sector, sino también la cohesión social y la capacidad de las familias para afrontar el curso escolar en condiciones de equidad", apuntan desde la ASP.



La asociación continuará en paralelo su ronda de contactos con responsables públicos y grupos parlamentarios para seguir sumando apoyos a una propuesta que considera prioritaria.



Sobre la ASP

Constituida en 2024, la Asociación Sector Papelería trabaja para defender los intereses del sector, fomentar su desarrollo y promover una papelería más accesible como recurso básico para el aprendizaje.







Contacto

Nombre contacto: Eugenia Robreño

Descripción contacto: Agencia Josep Salvat PR

Teléfono de contacto: 636480699





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Autor: ASP