Los seguros médicos privados más completos con los que ahorrar en el 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre de 2022.-

Todosegurosmedicos.com, el comparador online de pólizas médicas más amplio ayuda a ahorrar a la familias españolas en su seguro de salud de 2023. Ofrece una selección de los mejores y más completos productos de todas las aseguradoras.

Si se busca la mayor protección en salud, hay que optar por un seguro completo, con todas las coberturas hospitalarias y extrahospitalarias.



• Sin copagos. Se paga una prima mensual, un poco más alta que en la opción con copago, pero a cambio no habrá ningún desembolso extra más por servicio.



• Seguro médico con copagos limitados. El asegurado tiene todos los servicios con una prima más baja. Si lo usa poco paga mucho menos que en una póliza sin copago. Pero si tiene que usarlo mucho, no se le disparan los gastos ya que cuando alcanza el límite de copago anual no abona más.



Estas son las mejores ofertas, seleccionadas por Todosegurosmedicos.com.



Con copago y copago limitado



1.- Asisa Vitality. Una prima mensual baja con un pequeño copago en cada acto médico y un límite anual de 300 €. Incluye como servicios adicionales: chat, videoconsultas médicas y de apoyo psicoemocional, asistencia a mascotas, servicio de optometría y programas de prevención.



Oferta. Descuentos de un 2% trimestral, 4% semestral y de un 6%, si se paga en una sola cuota.



2.- Asisa Momento. Un seguro completo a un precio muy competitivo. A las coberturas del seguro básico, con elección de especialistas entre más de 40.000, añade hospitalización y cirugía, prótesis, implantes, trasplantes e indemnización fallecimiento por accidente. Suma técnicas especiales de tratamiento y más coberturas extra como médico virtual, psicoterapia, planificación familiar, cobertura sanitaria internacional, cobertura dental básica…



Un alternativa a Asisa Momento es Asisa Activa. Tiene las mismas coberturas, pero con un copago bajo y una prima algo más alta.



Oferta. 20% de descuento en cualquiera de los dos productos si se contratan antes del 31 de enero.



3.- Adeslas Plena. Permite diseñar a medida el seguro. Se puede elegir entre Plena Vital, con copago limitado a 300 €/persona y año; Plena Plus, sin copago; y Plena Total (con seguro dental incluido). A las coberturas de un seguro médico completo, añade Test de ADN fetal, psicología, implantes y prótesis, tratamientos especiales, trasplantes de córnea y médula ósea, DIU, entre otras.



Oferta. Antes del 31 de diciembre de 2022 y a partir de 2 asegurados, tres primeros meses gratis.



4.- Mapfre Asistencia Médica Plus. Con copagos reducidos. Permite contratar solo hospitalización, solo coberturas básicas, o con todo. La opción completa incluye extras como láser para intervenciones urológicas, asistencia en viaje, reproducción asistida, segundo diagnóstico internacional y planificación familiar, entre otras.



Oferta. Si se contrata antes del 31 de enero de 2023, un 15% descuento, acumulable a otro 16% descuento por vinculación y hasta 10% descuento a partir de 3 asegurados.



5.- Axa Óptima Familiar. Tres modalidades de contratación, según el límite del pago: S (sin límite), M (de hasta 250 € por asegurado y año) y L (de 450 € por asegurado y año). Entre sus coberturas extras: ligadura de trompas o vasectomía, cirugía láser ocular, preparación al parto, segunda opinión médica, conservación del cordón umbilical, asistencia médica en viaje y protección por desempleo, entre otras.



Oferta. Antes del 14 de enero de 2023, un 20% menos y médico online gratis hasta 2025.



6.- DKV Integral Complet o Classic. Incluye las principales coberturas a un precio muy ajustado y con copago menor. A estas se añaden urgencias, seguimiento de embarazo y parto, asistencia en caso de accidente laboral o de tráfico, libre elección de pediatra y ginecólogo incluso fuera de su cuadro médico, indemnización diaria por hospitalización y asistencia médica telefónica 24 horas…



Oferta. Descuentos de 30% en 2022; 25%, 2023; 20%, 2024; 15%, 2025; 10%, 2026 y 5%, 2027.



7.- Aegon Salud Completo. Permite el acceso a un cuadro médico de más de 50.000 profesionales y centros y hospitales de referencia en toda España. A cambio, un copago fijo de 10 euros, hasta un máximo de 450 por asegurado y año. A todas las coberturas del seguro de salud básico, añade atención completa al embarazo, parto y recién nacido. Pero también tratamientos especiales como balón intragástrico, litotricia, logopedia, prótesis, trasplantes, estudio y tratamiento de la infertilidad, entre otras.



Oferta. 8% menos para dos asegurados y un 20%, a partir de dos. Un 23% adicional, ahora.



Las mejores ofertas sin copago



1.- Mapfre Asistencia Sanitaria Supra. A las coberturas de Asistencia Médica Plus, añade orientación médica 24 horas, reembolso de gastos de adopción nacional e internacional, cirugía ocular, estudio genético de la obesidad, balón intragástrico y medicina alternativa, entre otras.



Oferta. Un 10%, acumulable a un 16% por vinculación y un 10% a partir de 3 asegurados.



2.- Axa Óptima. Las mismas coberturas y servicios que AXA Óptima Familiar, pero sin copagos.



Oferta. Antes del 14 de enero de 2023, un 20% menos y médico online gratis 2025.



3.- DKV Integral Élite. Con todas las ventajas de DKV Integral Complet, pero sin copagos.



Oferta. Si se contrata ahora, un 36% de descuento; un 30%, en 2023; un 24%, en 2024; un 18% en 2025; 12% en 2026 y un 6%, en 2027.



4.- Asisa Activa Plus. Cobertura completa, igual que Asisa Momento y Activa, pero con un precio muy competitivo y sin copago, para pagar siempre lo mismo.



Oferta. 20% de descuento si se contrata antes del 31 de enero de 2023



5.- Adeslas Seniors. Se puede contratar a partir de los 55 años. Sin copagos o con copagos reducidos y un límite máximo anual por asegurado.



Entre sus atractivos: contratación inmediata, asistencia en el extranjero, servicios de medicina preventiva, todas las especialidades de medicina general y especialidades, además de los más avanzados medios de diagnóstico, implantes y prótesis, tratamientos especiales y trasplantes de córnea y médula ósea, entre otras.



Oferta. Antes del 31 de diciembre de 2022, tres primeros meses gratis, desde 2 asegurados.



Para conocer todas las ofertas es usar el comparador de seguros médicos, y consultar las fichas completas de cada producto.



www.todosegurosmedicos.com es una web de Globalfinanz, líder en venta de seguros de salud y vida por internet, con más de 40.000 clientes y acuerdos con más de 60 grupos aseguradores.





Contacto

Nombre contacto: todosegurosmedicos.com

Descripción contacto:

Teléfono de contacto: 91 218 21 86