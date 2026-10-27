En seis de cada diez pymes, la mayoría de las jornadas no registran ningún descanso - Control Horario Legal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de octubre de 2026.-

Un análisis de 151.080 fichajes anonimizados de 440 empresas revela que la pausa mínima que exige el Estatuto de los Trabajadores apenas aparece en el registro, y que una de cada cinco jornadas se alarga más de un cuarto de hora sobre el turno previsto

La pausa existe en la ley, pero no en el registro. Según un análisis interno de 151.080 fichajes anonimizados, procesados por el sistema de registro horario Control Horario Legal entre junio y octubre de 2026 en 440 empresas, el 77% de las jornadas continuadas de más de seis horas no registra ninguna pausa. No es cosa de una sola compañía: con volumen suficiente para medirlo, más de la mitad de esas jornadas carecen de descanso registrado.

El artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores obliga a un descanso mínimo de quince minutos cuando la jornada continuada supera las seis horas. Que no conste en el registro no significa necesariamente que no se disfrute, pero sí que la empresa no puede demostrarlo ante la Inspección de Trabajo. Y a diferencia de las encuestas de percepción, el dato no procede de lo que los trabajadores dicen que hacen, sino de lo que el sistema registra que hacen.

Un desfase que no aparece en las nóminas

El dato relevante no es únicamente la magnitud del exceso, sino su invisibilidad contable. La Encuesta de Población Activa viene reflejando desde hace años un volumen significativo de horas extraordinarias no remuneradas en España, pero el registro horario obligatorio implantado en 2019 no ha logrado corregir la brecha: cuando el fichaje se realiza en papel o en una hoja de cálculo, el registro tiende a reproducir el horario teórico en lugar de la jornada real.

El análisis identifica además tres patrones:

Los minutos que se acumulan. Cuando el trabajador tiene un turno asignado, su presencia supera de mediana en 6 minutos la duración prevista: llega un par de minutos antes y sale unos tres minutos después de su hora. Repetido a lo largo de un año laboral, equivale a unas 22 horas, casi tres jornadas completas.

Una de cada cinco jornadas se alarga. El 19% de las jornadas con turno asignado supera en más de 15 minutos la duración prevista, y el 8% en más de media hora.

Fuera del horario de oficina. El 26% de las jornadas termina a partir de las 20:00 y el 16% se trabaja en sábado o domingo.

“Cuando una empresa pasa del papel a un sistema digital, lo primero que aparece no es un problema nuevo: es un problema que siempre estuvo ahí y que nadie estaba midiendo. Muchos de nuestros clientes descubren que, llegado el caso, no podrían demostrar ante un inspector que sus empleados han descansado.”

— Marina Assir, fundadora de Control Horario Legal

Un decreto pendiente y una Inspección que no espera

El contexto normativo refuerza la urgencia del dato. El Real Decreto que convertirá el fichaje digital en la única vía válida sigue en tramitación y sin fecha de publicación en el BOE, después de que el Consejo de Estado emitiera en marzo de 2026 un dictamen desfavorable sobre el borrador. El Ministerio de Trabajo ha revisado el texto y aspira a llevarlo al Consejo de Ministros en las próximas semanas. El borrador deja fuera el papel y las hojas de cálculo y exige registros inalterables y accesibles en remoto para la Inspección de Trabajo.

Mientras tanto, la obligación de registrar la jornada sigue vigente desde 2019 y la Inspección ya viene sancionando, sin esperar a la nueva norma, los registros que considera no fiables: la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social lo califica como infracción grave, con multas de 751 a 7.500 euros.

Software español frente a las grandes suites internacionales

Control Horario Legal es un sistema desarrollado íntegramente en España que compite en un mercado dominado por grandes suites internacionales de recursos humanos. Su planteamiento es el opuesto: en lugar de un módulo de fichaje dentro de una plataforma global adaptada a decenas de legislaciones, un producto construido sobre una única normativa.

Esa decisión se traduce en características concretas: encadenamiento criptográfico de cada fichaje al anterior —de forma que la manipulación retroactiva de un registro es detectable—, registro de auditoría campo a campo de toda modificación administrativa, cifrado de los datos personales de los empleados, gestión de zona horaria por centro de trabajo, validación de documentos de identidad españoles y conservación de los registros durante los cuatro años que exige el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores.

El sistema no utiliza datos biométricos —que la Agencia Española de Protección de Datos considera, con carácter general, no admisibles para el fichaje— y la geolocalización es opcional y configurable por centro.

“No competimos por tener más funcionalidades que una suite internacional. Competimos por hacer una sola cosa y hacerla conforme a una única ley. Una pyme española de doce empleados no necesita un ecosistema de recursos humanos: necesita poder demostrarle a un inspector que sus registros no se han tocado.”

— Marina Assir, fundadora de Control Horario Legal

Metodología

El análisis se basa en 151.080 registros de entrada, salida y pausa generados en la plataforma entre el 19 de junio y el 22 de octubre de 2026, que forman 48.410 jornadas completas de 2180 trabajadores en 440 empresas de sectores como la hostelería, la sanidad, la industria, el comercio y los servicios profesionales. El indicador de pausas considera las 33.290 jornadas de un solo tramo con más de seis horas de trabajo efectivo. La comparación con el turno se limita a las 3930 jornadas, de 450 trabajadores en 170 empresas, que tenían un turno asignado ese día.

Sobre Control Horario Legal

Control Horario Legal (controlhorariolegal.com) es un sistema de registro de jornada desarrollado en España y diseñado exclusivamente para el marco normativo español. Cada fichaje queda encadenado criptográficamente al anterior, de modo que cualquier alteración posterior de un registro es detectable; los datos personales de los empleados se almacenan cifrados; y todo cambio administrativo queda reflejado en un registro de auditoría campo a campo. El sistema conserva los registros durante los cuatro años que exige el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores y permite exportar la información en los formatos habituales de requerimiento de la Inspección de Trabajo.

La plataforma es operada por NUDAYOSH S.L., y cuenta con un plan gratuito para empresas de un solo empleado y planes de pago para pymes, sin permanencia.

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