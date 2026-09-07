Sello Veracitas busca sumar a México y Latinoamérica en la lucha contra los libros generados por IA - Sello Veracitas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de septiembre.- Hace apenas un par de años, dudar de la autoría de un libro sonaría a una profunda excentricidad. Hoy se puede afirmar que es una pregunta razonable. La producción de texto con inteligencia artificial generativa se ha disparado y el sector editorial —también en México y el resto de Latinoamérica— no está encontrando la manera de estandarizar mecanismos que permitan a un lector comprobar por su cuenta si lo que tiene entre sus manos lo ha escrito un autor de carne y hueso o una máquina.

El equipo de Sello Veracitas explica por qué ha decidido actuar en estos momentos ante un problema que aumenta rápidamente. Para el equipo, se deben tomar medidas de inmediato, poniendo el foco no solo en las marcas de agua —como recientemente han implementado Anthropic y otras grandes tecnológicas—, sino también en la estructuración de un proceso metódico desde que el autor escribe su primera palabra.

El diagnóstico parece indicar que los catálogos cada vez están más y más saturados de títulos de origen incierto, dificultad creciente para distinguir qué hay detrás de un texto, y una desconfianza que ya se nota en la decisión de compra —una tendencia que no se detiene en ningún mercado de habla hispana, incluido el mexicano.

Un estudio de investigadores de Stony Brook University, Columbia Law School y la Universidad de Michigan, que analizó 14.419 libros de ficción autopublicados en Amazon entre enero de 2023 y marzo de 2026, encontró que 1 de cada 5 títulos contenía una proporción sustancial de texto detectado como generado por IA, lo que supone más del 25% del contenido, una cifra que a comienzos de 2023 era prácticamente inexistente. El libro blanco de Sello Veracitas recoge otro dato de proporcional magnitud: Amazon Kindle Direct Publishing recibe hoy alrededor de 300.000 títulos nuevos al mes, frente a los 80.000-110.000 previos a la irrupción de la IA generativa, lo que equivale a que, cada 10 días, la plataforma sume tantos libros como toda la producción editorial anual de España, que la FGEE cifró en 87.542 títulos en 2024.

Lo a su vez interesante, es que el volumen no se traduce en más ventas para el conjunto del sector. Un análisis de ese mismo estudio encontró que el catálogo acumulado de libros se multiplicó por 38,3 entre 2023 y 2026, mientras que la facturación trimestral tan solo creció 8,9 veces, lo que apunta claramente a una dilución de ingresos entre los autores humanos más que a un crecimiento real de la demanda —un riesgo que las editoriales mexicanas y latinoamericanas, muchas de ellas independientes, no pueden permitirse ignorar.

México, un mercado que ya siente la presión



La industria editorial mexicana atraviesa su propio momento de tensión. Según los indicadores presentados por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en 2024 se publicaron 20.054 títulos en México, una caída del 15% respecto al año anterior, aunque el sector produjo 76,4 millones de ejemplares, apenas un 4% menos que en 2023. Las ventas alcanzaron 79,2 millones de ejemplares, un descenso que, según la propia Cámara, se explica sobre todo por la caída de las compras gubernamentales de libros de texto.

Al mismo tiempo, México cerró 2024 con más de 102.000 títulos con metadatos óptimos registrados en la plataforma Metabooks, un crecimiento del 88% respecto al año anterior —una señal de que el mercado mexicano avanza rápido en digitalización justo cuando la trazabilidad del origen de los textos se vuelve más urgente que nunca. En el terreno de la autopublicación en español, la tendencia global tampoco da tregua: el mismo estudio de Stony Brook, Columbia Law School y la Universidad de Michigan encontró que más de una tercera parte de los libros autopublicados en Amazon contienen algún porcentaje de contenido generado por IA —una medición distinta y más amplia que el umbral del 25% mencionado antes, pero que confirma la misma tendencia de fondo.

Un sello respaldado por un proceso

Sello Veracitas nace bajo el paraguas de la asociación sin ánimo de lucro ReadyForMetaverse. Tras el sello se encuentra un proceso de análisis documentado, trazable y verificable por el propio lector con su propia base metodológica diseñada.

El funcionamiento resulta sencillo. El libro que obtiene el sello lleva un código QR. Al escanearlo, el lector accede a una página con el detalle del análisis aplicado a esa obra concreta. Sirve como un método de comprobación.

La editorial Elísea, en España, será la primera en aplicarlo, con "Tú, asceta", del autor vasco Oier Biain Bonet, y será el primer libro publicado en el mundo con este sello. La editorial lo plantea como una forma de diferenciar su catálogo en un mercado saturado, dando a sus lectores una información de respaldo que hasta la fecha no existe.

Tres capas de análisis

Acerca de la metodología, esta se compone de tres elementos: un filtro automatizado que aplica herramientas de detección sobre el texto, una revisión visual y manual a cargo de un evaluador humano, y una declaración jurada del autor, que añade esa capa de responsabilidad formal. Ninguna de las 3 capas por separado ofrece garantías suficientes a día de hoy. Es precisamente la combinación de las 3, tecnológica, humana y documental, la que mantiene el proceso fiel a la idea.

El propio libro blanco publica los resultados de su última validación, sobre un total de 401 manuscritos generados por IA y 922 manuscritos humanos de repositorios institucionales españoles, el sistema acertó en el 99,7% de los casos en los que acusó a un texto de haber sido generado por IA, y detectó el 97,5% de los manuscritos de IA presentados con los umbrales de producción. Sobre trabajo académico humano, no marcó por error ninguno de los 207 documentos analizados. El proyecto es explícito sobre dónde está calibrado el sistema y es que, ante la duda, no concedería el sello salvo que la apelación disponible mediante pruebas de obra demostrara lo contrario.

Dos amigos y una idea



Detrás del Sello Veracitas están Alberto Revilla, CEO de Metadvising y responsable técnico del desarrollo, y el futurista John Fernández, quien ideó y dio forma a la parte creativa del proyecto. Se conocen desde hace años y comparten afición por la tecnología; pero ambos coinciden en que hay cosas que siempre deberían conservar su humanidad, por ello nació esta idea con la intención de construir algo que devolviera al lector una información sobre el origen del texto y la preservación de la autoría humana. Más información en veracitas.es

Una iniciativa que busca sumar a México y Latinoamérica

El proyecto trabaja ahora en ampliar su validación junto a grupos de investigación universitarios especializados en procesamiento del lenguaje natural y detección de contenido generado por IA, con el objetivo de reforzar el rigor técnico de la metodología. También explora vías de reconocimiento institucional que consoliden el sello como referencia en el sector editorial de habla hispana, con especial interés en extender su alcance hacia México y el resto de Latinoamérica.

El equipo hace un llamamiento abierto a editoriales, autores, editores, consultores literarios y correctores mexicanos y latinoamericanos interesados en sumarse a la iniciativa.

La invitación se extiende también a toda entidad, ayuntamiento, gobierno u organismo de la región interesado en apoyar el proyecto y colaborar en su desarrollo, con la vista puesta en la defensa del libro como componente esencial de la civilización actual.

Sobre Sello Veracitas

Sello Veracitas otorga un sello de "IA no detectada" a libros y manuscritos tras someterlos a un proceso de análisis, desarrollado bajo el paraguas de la asociación ReadyForMetaverse. Su objetivo es dotar al sector editorial de un proceso de comprobación verificable, transparente y accesible sobre el origen del texto, respaldado por una metodología documentada y de acceso público. Más información y libro blanco en veracitas.es/libro-blanco.

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