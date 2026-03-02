La Senda del Yelmo se consolida como ruta icónica de turismo de naturaleza en la Sierra Oeste de Madrid - Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierr

(Información remitida por la empresa firmante)

La emblemática ruta de senderismo, con vistas al embalse de San Juan, se posiciona como ejemplo del turismo sostenible para toda la familia.

Madrid, 02 de marzo de 2026

La Senda del Yelmo refuerza su protagonismo como uno de los grandes itinerarios de senderismo y turismo de naturaleza de la Sierra Oeste de Madrid. Situada en un entorno privilegiado, muy próximo al embalse de San Juan, esta ruta ofrece una experiencia única entre bosques mediterráneos, formaciones graníticas y miradores naturales con vistas panorámicas de gran belleza. La Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid (ADI Sierra Oeste) ha puesto en marcha un plan de comunicación específico para promover este sendero como recurso turístico de referencia dentro de la comarca. Esta Actuación se enmarca en la Acción de Cohesión en Destino: Turismo Rural, del Plan Territorial de la Comunidad de Madrid 2021, financiado por la Unión Europea-Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Se consolida así el compromiso institucional con un turismo rural más responsable, sostenible y competitivo.

“El objetivo es mostrar que la Sierra Oeste ofrece espacios naturales de gran valor a pocos kilómetros de Madrid, como la Senda del Yelmo, que permite disfrutar del senderismo en un entorno privilegiado y accesible” señala Juan Antonio de la Morena, presidente de ADI Sierra Oeste, entidad impulsora del proyecto.

A lo largo de su recorrido, esta ruta de senderismo permite descubrir paisajes singulares y una rica biodiversidad característica de la Sierra Oeste. Esta combinación convierte el itinerario en una experiencia completa para senderistas, familias y amantes de la naturaleza que buscan desconectar en un entorno cuidado y accesible.

El plan de comunicación desarrollado por ADI Sierra Oeste incluye un folleto interpretativo, una ruta virtual 360º y un vídeo divulgativo que destacan los principales valores naturales y paisajísticos del recorrido. Estos materiales contribuyen a acercar la Senda del Yelmo a nuevos públicos, reforzando su difusión como uno de los enclaves más atractivos del turismo de proximidad en la Comunidad de Madrid.

La iniciativa forma parte de la estrategia global de ADI Sierra Oeste para diversificar la oferta turística comarcal bajo criterios de sostenibilidad, cohesión territorial y desarrollo económico local. Con ello, la entidad busca consolidar la Sierra Oeste como un destino de naturaleza de calidad, que dinamiza su economía y promueve la conservación del entorno.

Para conocer toda la información sobre la Senda del Yelmo y acceder a sus materiales divulgativos: www.turismosierraoeste.es/senda-del-yelmo

Contacto

Emisor: Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid (ADI Sierra Oeste)

Contacto: Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid (ADI Sierra Oeste)

Número de contacto: 623035392