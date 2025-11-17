'Sense Control' evoluciona a 'Sin Control' y da el salto a la TV digital de la mano de JRIS Productions - Elena Batista

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de noviembre.- Tras siete temporadas en antena y consolidarse como uno de los programas más versátiles de la televisión catalana, Sense Control inicia una nueva etapa bajo el nombre Sin Control dando un salto estratégico hacia la televisión digital. El programa se incorpora a la plataforma internacional de JRIS Productions, con una visibilidad superior a 6 millones de espectadores a nivel nacional e internacional.

A partir de ahora el programa Sin Control podrá verse a través del canal digital de JRIS, hora España, siendo la emisión principal los lunes a las 15:00 h y con fechas de reemisión los jueves a las 13:00 h y los domingos a las 18:00 h, estando disponible en www.jristvchannel.com.

La directora y presentadora del espacio, Elena Batista, ha apostado decididamente por esta evolución natural del formato, impulsada por el deseo de crecer, innovar y ampliar el alcance del programa. Después de muchos años en Canal 4 Televisió, la comunicadora catalana inicia una nueva etapa acompañada de todo su equipo de colaboradores, reforzando así el compromiso con los contenidos de calidad y la conexión con su audiencia. “Ha llegado el momento de evolucionar. Sin Control nace con la misma esencia, pero con mayor libertad creativa, más ventanas de difusión y la ilusión de llegar a nuevos públicos”, afirma Elena Batista.

Con esta transición, el programa Sin Control no solo actualiza su nombre y su imagen, sino que amplía su capacidad de difusión gracias al ecosistema digital de JRIS Productions, una productora con fuerte presencia internacional y millones de visualizaciones acumuladas. El programa mantendrá su esencia: entrevistas, cultura, psicología, cine, música, motor, turismo y temas de actualidad, combinando entretenimiento, información y cercanía con el sello característico de Elena Batista.

JRIS Productions es una productora y plataforma digital con presencia global, especializada en contenidos televisivos innovadores y multiculturales. Su canal digital supera los 6 millones de visualizaciones, posicionándose como un referente en la distribución internacional de contenidos audiovisuales.

Más información o entrevistas a Elena Batista: comunicacion@sinfiltros.net.

Contacto

Emisor: Sin Control

Contacto: Elena Batista

Número de contacto: 646455177