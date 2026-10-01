SER o no SER refuerza su liderazgo en marketing B2B industrial especializado en SEO - Fernando Herrero

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 01 de octubre de 2026.-

La agencia consolida su liderazgo en empresas B2B apoyada en una estructura solvente y en una organización por departamentos de SEO compartimentados.

SER o no SER, agencia de marketing digital de ámbito nacional con delegación en Bilbao, es la firma con mayor cuota de mercado en el segmento B2B industrial del País Vasco. La agencia mantiene esa posición entre las empresas industriales vascas que utilizan el SEO y el SEM como canales principales de captación de clientes. La cuota de mercado en B2B industrial es un nicho específico dentro del marketing digital. No obstante, el sector industrial no es el único en el que opera la agencia. La cartera de clientes de SER o no SER incluye empresas de otros ámbitos como el comercio, los servicios profesionales, la salud o la distribución. Según explica Fernando Herrero, esta diversidad refleja una metodología de trabajo aplicable a cualquier empresa que necesite mejorar su visibilidad en internet, independientemente del sector al que pertenezca.

Esa diversificación es, además, el principal soporte de su solvencia: al no depender de un único mercado ni de un número reducido de cuentas, la agencia amortigua los ciclos de la industria y sostiene su actividad de forma estable. Una trayectoria continuada, un equipo propio en plantilla y proyectos plurianuales renovados por los clientes explican por qué SER o no SER puede comprometerse con estrategias de largo recorrido y reinvertir de forma sostenida en formación, herramientas y ampliación del equipo.

El principal activo de la agencia es un alto grado de especialización en la diferenciación de la visibilidad en internet. No se trata de ofrecer un catálogo amplio de servicios digitales, sino de dominar en profundidad la disciplina que decide si una empresa aparece o no aparece, y cómo se distingue de su competencia, en el momento en que su cliente potencial busca. Es un nivel de detalle difícil de alcanzar desde estructuras generalistas.

“La delegación de SER o no SER Bilbao está compuesta por profesionales especializados en proyectos de visibilidad en internet y captación de nuevas oportunidades de negocio mediante SEO y SEM”, comenta Fernando Herrero, director de la delegación de Bilbao.

El SEO ha crecido y la agencia se ha estructurado para abarcarlo

El posicionamiento en buscadores no se parece en nada al de hace unos años. Han llegado las actualizaciones continuas de algoritmo, la prioridad del móvil, la explosión de la búsqueda local, la exigencia de experiencia y autoridad demostrables, la saturación de contenidos y, por último, las respuestas generadas por inteligencia artificial.

SER o no SER ha atravesado todas ellas sin perder posición de mercado, y lo ha hecho anticipando los cambios en lugar de reaccionar a ellos. La clave ha sido convertir el crecimiento en especialización, donde antes un mismo perfil generalista tocaba todas las teclas, hoy la agencia trabaja con departamentos compartimentados, cada uno con equipo propio y métricas específicas. Son cuatro departamentos y cada uno trabaja una parte distinta del posicionamiento:

SEO Local: Se ocupa de la visibilidad en el entorno geográfico del cliente: fichas de negocio, resultados en mapas, búsquedas con intención de proximidad, reseñas y reputación en el territorio. Ha pasado de ser un complemento a ser determinante para empresas de servicios, salud, comercio y delegaciones con implantación regional.

SEO de Contenidos: Trabaja lo que la empresa dice y cómo lo dice, como la arquitectura de la información, intención de búsqueda, textos que responden a preguntas reales del proceso de compra, señales de experiencia y autoridad, y adaptación a diferentes idiomas. En B2B industrial es lo que convierte una búsqueda de bajo volumen en una oportunidad comercial.

SEO de Indexación: Es la base técnica, centrándose en el rastreo, indexación, rendimiento, estructura del sitio, datos estructurados y control de lo que los buscadores realmente ven y guardan. Sin este trabajo, ni los contenidos ni la estrategia local llegan siquiera a mostrarse.

SEO IA: ¿Qué ocurre cuando el comprador ya no busca en Google, sino que le pregunta directamente a ChatGPT, Gemini o Claude? Que aparecer en los resultados ya no es suficiente, ahora hay que ser la respuesta. Eso es el GEO (Generative Engine Optimization), que SER o no SER ha incorporado a su metodología aplicando a las nuevas reglas su conocimiento sobre qué búsquedas generan negocio real.

Un mismo proyecto puede pasar por todos ellos, entendiéndose como SEO Total, coordinando de forma que se fijen las prioridades y ritmos del cliente. Por otro lado, la agencia sigue gestionando campañas de publicidad en Google Ads con SEM, respondiendo a una necesidad distinta, la de la visibilidad inmediata de pago frente al posicionamiento construido a medio-largo plazo.

La analítica, el hilo que une todos los departamentos

La especialización solo funciona si alguien mide el conjunto. Por eso la analítica es el elemento central de la metodología y no solo un informe final; define qué se mide en cada departamento, atribuye los resultados a cada canal y traduce las métricas de visibilidad en indicadores de negocio, como oportunidades cualificadas, coste por conversión o retorno de la inversión. Es también lo que permite comparar la evolución de un cliente con la de su mercado y lo que sostiene con datos la cuota de mercado que la agencia mantiene en el segmento B2B industrial.

La experiencia acumulada sobre cómo compran las empresas, qué búsquedas generan negocio real y hacia dónde evoluciona el posicionamiento digital, unida a una estructura solvente y a un modelo de trabajo por departamentos altamente especializados, es la que sostiene el liderazgo de SER o no SER en el entorno B2B.

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