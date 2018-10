COMUNICADO: Servidores Cloud gestionados, una oportunidad para las PYMES

Publicado 24/07/2018 11:18:47 CET

Las empresas que apuestan por el Cloud Computing mejoran su productividad gracias a las ventajas de esta tecnología: reducción de costes (20%-30%), movilidad empresarial, escalabilidad de recursos y seguridad

Decir que una de las tendencias al alza en el mercado IT es el Cloud Computing es ya una obviedad. Según el informe Digital Economy and Society in the EU 2018, elaborado por Eurostat, un 45% de las grandes empresas ya han migrado a Cloud, frente al 21% de las pequeñas empresas.

Las PYMES se encuentran con dos grandes problemas a la hora de migrar a la nube: los conocimientos técnicos necesarios y la poca personalización que permiten los grandes proveedores de soluciones Cloud ( AWS, Azure y Google Cloud).

Para cubrir dichas necesidades, la compañía barcelonesa Nubaltec ha lanzado al mercado su solución Cloud VPS. Se trata de servidores virtuales, escalables, con anti-DDoS incluido, 100% administrados y personalizables según las necesidades de cada cliente.

Sobre una infraestructura redundada de alto rendimiento, una empresa puede disponer de varios servidores corporativos conectados entre sí y con una conexión segura a sus oficinas, olvidándose de las tareas como administración, actualizaciones, monitorización o copias de seguridad.

Resulta imprescindible destacar que a diferencia de los grandes proveedores Cloud, Nubaltec ofrece servidores personalizados y administrados que incluyen una solución anti-DDoS gestionada por su equipo técnico.

Los ataques de denegación de servicio (DDoS) son un verdadero quebradero de cabeza para cualquier empresa y es que según el estudio “Global IT Security Risks 2017” de Kasperky Lab, un 35,4 % de las empresas españolas sufrió un ataque DDoS en 2017, siendo un 20% empresas muy pequeñas, un 33% PYMEs y un 41% empresas grandes.

Según el estudio “Security Risks Survey 2017”, también de Kaspersky Lab, el coste financiero para las empresas españolas ascendió a 100.000 € de media en 2017. En el caso de las grandes empresas, las pérdidas ascendieron de los 1,3 millones de euros de 2016 a los 2 millones de 2017.

Pese a que un 45% de las empresas españolas se siente vulnerables a este tipo de ataques, tan sólo un 19% utiliza soluciones específicas anti DDoS frente a un 36% que no ha implantado ninguna medida preventiva.

Otra de las grandes ventajas de esta tecnología es la escalabilidad, característica que permite ampliar los servidores pagando únicamente por los recursos contratados. En el caso de Nubaltec, disponen de planes desde 2 CPUs y 7 GB de RAM a 32 CPUs y 120 GB de RAM, con dos modelos de procesador para cubrir las exigencias de cualquier proyecto.

Sin duda, el Cloud ofrece a las PYMEs grandes ventajas que no deberían desaprovechar.

