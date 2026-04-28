Sevilla reúne a los líderes del mundo del cereal para analizar el impacto geopolítico y el alza de costes

Edición de la ACE celebrada en 2025. - SM

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 28 de abril de 2026.-

La Andalusian Commodity Exchange acogerá el 30 de abril a personalidades de una treintena de países en un momento clave para los mercados agrícolas

La Andalusian Commodity Exchange (ACE) volverá a convertir a Sevilla el próximo 30 de abril en el principal punto de encuentro internacional del sector agroalimentario, congregando a destacados expertos, traders y agentes del mercado de materias primas de una treintena de países. La cita, organizada por la empresa sevillana Northstar Brokerage, se consolida como un foro de referencia en Europa para el análisis de los mercados agrícolas y, especialmente, del sector cerealista.



En esta XVI edición, la ACE pondrá el foco en la situación internacional y en cómo los acontecimientos globales están condicionando la evolución del mercado del cereal. En un escenario caracterizado por la incertidumbre geopolítica, la volatilidad de los precios, la subida de costes, los cambios en los flujos comerciales y el impacto del cambio climático, el encuentro ofrecerá una visión estratégica para entender los desafíos actuales y anticipar tendencias futuras.



El evento reunirá a profesionales de primer nivel procedentes de distintos países, entre los que se encuentran productores, exportadores, importadores, brokers, agentes comerciales y representantes de la industria agroalimentaria. Como en ediciones anteriores, la ACE se configura como un espacio clave para el intercambio de conocimiento, la generación de oportunidades de negocio y el fortalecimiento de relaciones profesionales en un entorno global cada vez más interconectado.



El programa contará con la participación de reconocidos especialistas del ámbito internacional que abordarán las principales dinámicas del mercado. Así, Cristóbal Toral, director de desarrollo de negocios de Casillo SPA, ofrecerá la conferencia Perspectivas del mercado mundial del trigo duro, en la que analizará la evolución y perspectivas de este bien estratégico para la industria alimentaria.



Por su parte, Antonio Ramallal, trader de cereales y oleaginosas en ETG World, centrará su intervención en ambos productos y sus tendencias y dinámicas a nivel mundial, profundizando en los factores que están marcando el comportamiento de estos mercados y en las claves de su evolución a escala internacional.



La jornada se completará con la ponencia de Víctor Magnient, senior trader de girasol de Bunge, quien presentará Situación del mercado global de aceites vegetales. En su intervención, abordará la coyuntura actual de este segmento, así como sus perspectivas en un contexto de alta volatilidad.



Un sector marcado por la incertidumbre global

El mercado de las materias primas agrícolas atraviesa actualmente una etapa de especial complejidad, condicionada por múltiples factores que afectan tanto a la producción como a la comercialización. Entre ellos, destacan las tensiones geopolíticas en distintas regiones del mundo, las alteraciones en las cadenas de suministro, las políticas comerciales restrictivas y los efectos cada vez más evidentes del cambio climático sobre las cosechas.



A todo ello se suma la evolución de los costes energéticos y logísticos, así como el comportamiento de la demanda internacional, factores que están configurando un entorno dinámico en el que la información y el análisis resultan clave para la toma de decisiones. En este contexto, la Andalusian Commodity Exchange se presenta como una plataforma esencial para comprender el estado actual del mercado y sus posibles escenarios futuros.



Desde su creación, la ACE ha tenido como objetivo principal servir de punto de encuentro para los distintos actores del mercado de materias primas agrícolas, facilitando el intercambio de información estratégica y el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales. A lo largo de sus distintas ediciones, el evento ha reforzado su posicionamiento como un foro de negocio de alto nivel, donde convergen empresas y profesionales de referencia a escala internacional.



Además del programa de ponencias, la jornada favorecerá el networking entre los asistentes, consolidándose como un espacio propicio para el establecimiento de contactos y la generación de acuerdos comerciales en un entorno especializado y altamente cualificado.



Con esta nueva edición, Sevilla reafirma su papel como enclave estratégico para el análisis de los mercados agrícolas y vuelve a acoger un evento que contribuye a fortalecer la proyección internacional del sector y a mejorar su capacidad de adaptación ante los retos globales.



Northstar Brokerage

Con sede central en Sevilla, Northstar Brokerage cuenta también con oficinas en Dubái, Madrid y Helsinki. Esta implantación le permite ofrecer contactos de primer nivel en Europa, América del Norte, Argentina, Brasil, Norte de África, Oriente Medio, Australia, Mar Negro y Asia, principalmente en China, Tailandia y Singapur. Su equipo está conformado por una veintena de profesionales de ocho nacionalidades.



De media anual, la firma negocia en torno a cinco millones de toneladas de cereales, harinas proteicas y aceites vegetales entre clientes de medio centenar de países de los cinco continentes, destacando que un 25% del trigo duro mundial se intermedia desde sus oficinas.



Emisor Northstar Brokerage

Contacto

Nombre contacto: Sonia Mora

Descripción contacto: Periodista B2B

Teléfono de contacto: 670 37 68 99



