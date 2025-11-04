SGAE y Shamusic firman un acuerdo para apoyar a los autores musicales emergentes

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de noviembre de 2025.-

SGAE y Shamusic unen innovación y gestión colectiva para acercar a los nuevos talentos musicales a una industria más justa y accesible

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Shamusic, plataforma digital que permite a las creadoras y creadores musicales emergentes registrar sus obras mediante tecnología blockchain, han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de ayudar a que los nuevos talentos musicales puedan recibir los derechos generados por sus obras y, a la vez, fomentar su desarrollo profesional.



En línea con los nuevos hábitos digitales de las actuales generaciones de autoras y autores, este acuerdo posibilitará que los usuarios de Shamusic puedan darse de alta como miembros de SGAE, registrar sus composiciones y percibir puntualmente los derechos generados por la explotación de sus obras como el uso de su música en directo, plataformas y emisiones en radio y televisión, entre otros. Además, los usuarios de Shamusic que se hagan socios de SGAE podrán acceder a ventajas tales como la formación y la promoción profesional que ofrece la entidad de gestión colectiva.



De esa manera, la colaboración de SGAE con la plataforma Shamusic se revela como una moderna, ágil y eficiente puerta de entrada a la industria musical para quienes ahora emprenden su carrera profesional.



El director de Tecnología y Gestión Operativa de SGAE, José Macarro, asegura que la iniciativa tiende "puentes con las nuevas generaciones de creadoras y creadores musicales, integrando la innovación tecnológica con la defensa de sus derechos de autor a nivel global".



Jesús Vargas, CEO de Shamusic, por su parte, considera que esta colaboración supone "un paso clave hacia una industria más accesible y justa", y del modo más fácil y asequible: "El autor sube su canción a través de Shamusic y recibe su certificado en cuestión de minutos, pudiendo además disfrutar de las ventajas de pertenecer a SGAE".



Sobre Shamusic

Shamusic es una plataforma musical que permite a los artistas emergentes registrar sus canciones mediante la tecnología blockchain. Además, facilita conexiones con otros artistas y acuerdos de colaboración profesional.



Sobre SGAE

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) es una entidad privada dedicada a la defensa y gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de sus más de 140.000 socias y socios del ámbito musical, audiovisual y de artes escénicas. Su misión fundamental es la protección y reparto de la remuneración de sus socias y socios por la utilización de sus obras, y la gestión de licencias entre los clientes para su uso.







