Shandong Heavy Industry presenta soluciones de nuevas energías en IAA Transportation 2026

Shandong Heavy Industry Group presenta productos en IAA Transportation 2026, Hannover - SHANDONG HEAVY INDUSTRY GROUP CO., LTD.

(Información remitida por la empresa firmante)

Hannover, 1 de octubre de 2026.

Shandong Heavy Industry Group (SDHI) y sus filiales Sinotruk, Weichai Power y Hande Axle exhibieron soluciones de vehículos comerciales de nuevas energías que abarcan vehículos completos, sistemas de propulsión y ejes motrices eléctricos en IAA Transportation 2026 en Hannover, Alemania.

Durante la exposición, Sinotruk presentó un camión tractor eléctrico de nueva generación diseñado para escenarios de logística de cero emisiones de media y larga distancia. El vehículo atrajo la atención de visitantes internacionales por su enfoque en abordar los desafíos clave en la electrificación de camiones pesados, incluidos la autonomía de conducción y la eficiencia energética.

En el sector de los sistemas de propulsión, Weichai Power presentó tres nuevos productos, entre ellos soluciones avanzadas impulsadas por gas natural, un sistema híbrido con motor de combustión interna de hidrógeno y un sistema de baterías de nueva generación para camiones pesados. Desarrolladas teniendo en cuenta los requisitos del mercado europeo, estas tecnologías abordan desafíos clave en la electrificación y descarbonización de vehículos comerciales, ofreciendo múltiples vías desde un transporte de menor emisión de carbono hasta una movilidad de cero emisiones.

Como componente clave de los sistemas de propulsión de vehículos pesados, los ejes motrices eléctricos desempeñan un papel importante en la mejora de la eficiencia y la fiabilidad de los camiones de nuevas energías. Hande Axle exhibió sus últimas tecnologías de ejes motrices eléctricos, que destacan por su alta capacidad de carga, eficiencia y potencia de salida. Las soluciones se pueden integrar con los sistemas de control del vehículo y los sistemas de baterías, lo que ayuda a reducir las pérdidas de energía, mejorar la autonomía de conducción y garantizar la fiabilidad en condiciones de gran carga. Dichas tecnologías despertaron el interés de los visitantes del sector internacional en la exposición.

Bajo el lema "WE DELIVER", IAA Transportation 2026 abrió sus puertas el 14 de septiembre de 2026. La exposición es uno de los principales eventos mundiales para la industria de vehículos comerciales, reuniendo a fabricantes, proveedores de tecnología y profesionales del sector de todo el mundo.

SDHI indicó que continuará expandiendo la presencia global de sus tecnologías y productos relacionados.

Empresa: Shandong Heavy Industry Group Co., LTD.

Sitio web: https://www.shig.com.cn/index.html