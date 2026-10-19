Shanghái acoge la 48.ª WorldSkills, con foco en el futuro de la educación en habilidades vocacionales

Shanghái celebra la edición 48 de la Competición WorldSkills - WorldSkills

(Información remitida por la empresa firmante)

Shanghai, 19 de octubre de 2026.- La 48.ª edición de WorldSkills reunió en Shanghái a 1.385 jóvenes con talento, habilidades y vocación de 68 países y regiones, que compitieron en 64 especialidades profesionales y mostraron la excelencia técnica y las oportunidades que ofrece la Formación Profesional

La edición 48 de la Competición WorldSkills concluyó con éxito en Shanghái. Sus 1385 jóvenes participantes, de 68 países y regiones, demostraron su talento bajo el lema 'Domina tus habilidades, cambia tu futuro'. Representantes de organizaciones internacionales elogiaron el evento y la apuesta de China por situar la formación profesional en el centro del desarrollo mundial.



La competición estrenó el modelo de 'una competición, dos plataformas'. La Conferencia WorldSkills 2026, la Exposición WorldSkills Shanghái 2026 y el programa 'Una escuela, un miembro' tuvieron una gran acogida. En una mesa redonda de la conferencia sobre inteligencia artificial y mercado laboral, Narmeen Almarzooqi, antigua participante de WorldSkills de los Emiratos Árabes Unidos, destacó que la IA no puede reemplazar el pensamiento crítico, la adaptabilidad ni la empatía. La exposición mostró técnicas y oficios tradicionales y modernos que fascinaron a los visitantes extranjeros: restauración de libros antiguos chinos, construcción con ensamblajes de caja y espiga, porcelana y mecánica de motocicletas. Participantes de todo el mundo intercambiaron conocimientos técnicos.



En el programa 'Una escuela, un miembro', los participantes extranjeros elogiaron el modelo chino de formación profesional. Francis Hourant, presidente de WorldSkills International, calificó esta edición como la mejor hasta la fecha y confió en que la experiencia china contribuyera a mejorar la formación profesional en otros países y animara a más jóvenes a aprender un oficio.



La competición contó con 64 especialidades, siete nuevas y vinculadas a sectores emergentes. Las tradicionales se actualizaron al ritmo de la industria. Desde su incorporación a WorldSkills International en 2010, China ha liderado tanto la clasificación por medallas de oro como la general por equipos en cinco ediciones consecutivas. La china He Xiaoman obtuvo en Tecnología de Vehículos Ferroviarios la máxima puntuación de la competición y recibió el Premio Albert Vidal. Cada vez más jóvenes chinos se labran una carrera de éxito en los oficios y refuerzan el personal cualificado del país.



China sigue impulsando la cooperación internacional en competencias profesionales. Durante la conferencia, Shanghái publicó un catálogo que permite convalidar certificados profesionales extranjeros por acreditaciones locales sin nuevos exámenes. Además, nueve centros de formación profesional de la ciudad firmaron acuerdos con instituciones extranjeras y se creará un Centro Mundial de Innovación en Competencias Profesionales en Shanghái.



Brasil y Francia reforzaron su cooperación con Shanghái en formación profesional. Representantes de la OCDE destacaron los buenos resultados de las iniciativas chinas y su valor como experiencia directa y fuente de aprendizaje para formar profesionales cualificados en todo el mundo, especialmente en el Sur Global.



Emisor: WorldSkills Shanghai 2026

Nombre contacto: News Shanghai

Teléfono de contacto: +86 21 6012 8127



