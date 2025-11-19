SIC 2025 consolida su papel como encuentro de referencia para los profesionales del cumplimiento normativo - World Compliance Association

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de noviembre de 2025.- La sexta edición del Congreso Somos Integridad y Cumplimiento (SIC 2025), celebrada los días 12 y 13 de noviembre en la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, volvió a consolidarse como uno de los grandes encuentros del año para los profesionales del cumplimiento normativo en España.

Organizado por CUMPLEN, el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) y la World Compliance Association (WCA), el congreso reunió a más de 40 ponentes nacionales e internacionales y a cientos de asistentes, tanto presenciales como online, que debatieron sobre los retos, tendencias y oportunidades que marcan el presente y futuro de la profesión.

El programa incluyó conferencias magistrales, mesas redondas, diálogos y ponencias en torno a temas como la ética corporativa, la inteligencia artificial aplicada al cumplimiento, las sanciones internacionales, la ciberseguridad o la tecnología regulatoria. También se abordaron cuestiones prácticas relacionadas con la defensa penal de la persona jurídica, el papel del compliance en los consejos de administración o la gestión de riesgos penales.

El ambiente del congreso reflejó una vez más el valor de la comunidad del compliance: un espacio de reflexión, aprendizaje y conexión entre profesionales que comparten la convicción de que el cumplimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir integridad y fortalecer la cultura ética dentro de las organizaciones.

Entre las principales conclusiones que dejó el encuentro destacan:

La evolución constante del compliance hacia un enfoque más humano, estratégico y transversal.

La importancia de integrar la tecnología y la inteligencia artificial sin perder el foco en las personas.

La necesidad de reforzar la cooperación entre sectores y profesionales para afrontar los nuevos desafíos regulatorios y éticos.

El consenso en que la integridad, la colaboración y el propósito siguen siendo la esencia de la función de cumplimiento.

El Congreso SIC 2025 se completó con la tradicional Cena del Congreso, celebrada en el restaurante Picalagartos, y con la actualización del Curso de Peritos en Compliance, que tuvo lugar el 13 de noviembre en la misma sede.

El Congreso contó con el apoyo de empresas y organizaciones líderes comprometidas con la ética y la integridad en el ámbito corporativo y normativo. Entre los patrocinadores se encuentran AENA, Becompliance, Escuela de Gobierno, Máster de Compliance Officer de la UCM, KPMG, Repsol, Deloitte Legal, Dow Jones Risk & Compliance, EQS, Formalize, FTI Consulting, GlobalSuite Solutions e Ithikios, compañías que destacan por su apuesta por la transparencia, la gestión de riesgos y la excelencia en los programas de compliance, así como por impulsar la profesionalización de la función de cumplimiento en España.

La próxima edición volverá a reunir a la comunidad del cumplimiento en torno a un objetivo común: seguir impulsando la integridad, la ética y la profesionalización del sector.

Sobre CUMPLEN

Cumplen es una organización sin ánimo de lucro impulsada por expertos en Compliance. Promueve la cultura del cumplimiento normativo en España e Iberoamérica, impulsando su profesionalización, visibilidad y buenas prácticas desde la neutralidad, objetividad y transparencia. Más allá de mitigar riesgos, el Compliance fortalece la cultura corporativa, mejora procesos, previene el fraude y garantiza prácticas éticas. Más de 90 empresas y 1.000 profesionales comparten esta visión, apostando por la integridad como valor estratégico.

Sobre el Instituto de Oficiales del Cumplimiento

El Instituto Oficiales de Cumplimiento es una organización sin ánimo de profesionales del Compliance para impulsar y favorecer el reconocimiento público de la competencia y excelencia de las organizaciones en el Cumplimiento Normativo y la profesión de Oficiales de Cumplimiento. Desarrollando y difundiendo la profesión de Oficial de Cumplimiento, así como a los profesionales que la ejercen, contribuyendo al éxito de las Organizaciones, la transparencia en los mercados, la defensa de los intereses de los accionistas, clientes y otros grupos de interés.

Sobre World Compliance Association

La World Compliance Association es una organización internacional sin ánimo de lucro, compuesta por profesionales y entidades del ámbito del cumplimiento normativo, la prevención del blanqueo de capitales, la ética empresarial y la integridad institucional. Su objetivo es fomentar una cultura de cumplimiento y buenas prácticas tanto en el sector público como privado.

Emisor: World Compliance Association

Contacto: Jaime Domínguez, Responsable de Comunicación

Número de contacto: 682733014