Siddex el ERP idoneo para la integración de todos los departamentos en las industrias de proyectos - Gestión Cim Consultores

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de agosto de 2025.-

En un contexto industrial marcado por la necesidad de gestionar entornos complejos y dinámicos, la integración de todas las áreas operativas se ha convertido en una prioridad estratégica. Para dar respuesta a esta exigencia, Siddex se posiciona como una solución especializada en la gestión empresarial. Desarrollado por Gestión Cim Consultores, firma con más de dos décadas de experiencia en implantaciones en España y América, este sistema ha sido diseñado específicamente como un ERP para la industria de proyectos, adaptado a sectores como ingeniería, construcción, montajes industriales o servicios técnicos especializados.

Funcionalidad transversal adaptada al ciclo completo del proyecto

Siddex integra en una única plataforma las funciones clave para la ejecución y supervisión de proyectos industriales. El sistema conecta presupuestos con la oficina técnica, enlaza costes técnicos con herramientas CAD y BIM, relaciona compras con stocks, y vincula el control de calidad con la normativa correspondiente. Esta conectividad entre áreas facilita la trazabilidad completa y el seguimiento preciso de cada fase del proyecto, desde la planificación hasta la entrega.

La recogida de datos de producción puede realizarse desde múltiples dispositivos y ubicaciones, lo que permite operar con eficiencia incluso con equipos desplazados. Asimismo, Siddex ofrece compatibilidad con maquinaria de planta y sistemas de terceros, consolidando toda la información operativa en un entorno unificado. En el plano financiero, dispone de un módulo contable propio y posibilidad de integración con otros sistemas, siempre actualizado según la normativa vigente.

Escalabilidad, soporte técnico y arquitectura modular

Pensado para PYMES y grandes industrias, Siddex permite una implantación progresiva según el grado de digitalización y las necesidades de cada empresa. Entre sus funcionalidades destacadas se encuentran el cálculo de necesidades de materiales (MRP), la planificación mediante diagramas de Gantt y la capacidad de escalar progresivamente.

El sistema puede alojarse en la nube con acceso seguro, una solución especialmente útil para organizaciones con múltiples sedes o equipos distribuidos. Además, se acompaña de soporte técnico especializado durante todas las fases de implantación y uso.

En un sector que demanda eficiencia y visibilidad operativa, contar con un ERP para la industria de proyectos se convierte en una ventaja competitiva. En esta línea, Siddex consolida su posición como herramienta clave para integrar, optimizar y escalar proyectos industriales con precisión y coherencia.

Contacto

Emisor: Gestión Cim Consultores

Contacto: Gestión Cim Consultores

Email de contacto: info@siddex.com