SIDN activa una campaña digital para Cetursa Sierra Nevada enfocada en la desestacionalización del destino

Siente Sierra Nevada - SIDN

(Información remitida por la empresa firmante)

La consultora de negocio digital crea una pieza de temporada estival que combina estrategia, creatividad, tecnología e inteligencia artificial para mostrar una Sierra Nevada activa durante todo el año

SIDN, consultora de negocio digital, ha desarrollado para su cliente Cetursa Sierra Nevada una nueva pieza audiovisual destinada a reforzar el posicionamiento del destino durante todo el año. Coincidiendo con el inicio de la temporada de verano, el proyecto da continuidad al concepto creativo 'Siente Sierra Nevada', presente tanto en la comunicación estival como invernal.



Esta acción forma parte del trabajo que SIDN desarrolla desde hace más de cinco años junto a Cetursa Sierra Nevada, impulsando la evolución digital del destino mediante una estrategia integral que combina negocio, analítica avanzada, inteligencia artificial, optimización del rendimiento de los canales digitales y adaptación a los nuevos entornos de búsqueda impulsados por IA.



La campaña presenta Sierra Nevada como un destino activo también en verano, con una oferta centrada en la naturaleza, el deporte, el ocio, las experiencias familiares y las actividades al aire libre. Gracias a este enfoque, SIDN contribuye a comprender mejor a las audiencias, identificar oportunidades de crecimiento y mejorar la experiencia digital de los usuarios a lo largo de todo el customer journey.



La pieza incorpora nuevos códigos narrativos y recursos tecnológicos para conectar con los actuales hábitos de consumo audiovisual. Entre sus elementos diferenciales destaca una banda sonora generada mediante inteligencia artificial como parte del proceso creativo, concebida para transmitir un tono optimista, cercano y estival. El uso de la IA responde a una estrategia en la que contenido, tecnología, datos y medios trabajan de forma coordinada para optimizar la toma de decisiones y maximizar el impacto de cada interacción con el destino.



La buena acogida de la propuesta ha permitido ampliar su difusión a nuevos formatos y canales, incluyendo su proyección en salas de cine andaluzas con el respaldo de Cetursa Sierra Nevada y la Junta de Andalucía. Esta presencia en la gran pantalla refuerza el proyecto como herramienta de posicionamiento turístico y como ejemplo del potencial de la innovación para conectar con nuevos públicos.



La estrategia de difusión se completará con un plan de medios omnicanal que combina plataformas digitales, Social Media, Google Performance Max, Demand Gen, vídeo online, radio y televisión regional, adaptando las creatividades a cada canal para maximizar la cobertura, la notoriedad y la eficiencia de la inversión.



Con este proyecto, SIDN consolida su papel como consultora de negocio digital de Cetursa Sierra Nevada, aportando una visión basada en innovación, medición y crecimiento sostenible para fortalecer la relación entre el destino y sus visitantes.



SIDN

SIDN es la consultora de negocio y marketing digital que actúa como el partner tecnológico estratégico para grandes marcas en su transformación hacia la inteligencia predictiva. La compañía fusiona la ingeniería de datos con el conocimiento estratégico de sus más de 200 consultores para ofrecer soluciones que optimizan la toma de decisiones. Con una visión 360º del ecosistema digital, que abarca desde SEO/GEO, Paid Media y Social Analytics hasta el desarrollo de arquitectura de datos e IA, SIDN analiza, propone, crea e implementa estrategias y soluciones de marketing online para impulsar resultados de negocio medibles y escalables.







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