Sierra de Padelma, la capacidad logística detrás de los grandes pedidos de cestas de Navidad - Sierra de Padelma-prensa

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía valenciana prepara una media de 6.000 productos diarios durante la campaña navideña y gestiona expediciones de hasta diez tráileres al día. Su recuperación en apenas 20 días tras la DANA de 2024 constituye uno de los mayores ejemplos de su capacidad de respuesta ante situaciones extraordinarias.

Valencia, 10 de noviembre de 2026.- Para una empresa que encarga miles de cestas de Navidad destinadas a empleados, clientes o colaboradores, la elección del proveedor es una decisión que va mucho más allá del precio o del contenido de los lotes. La capacidad para asumir grandes volúmenes, garantizar la correcta preparación de cada pedido y cumplir las fechas de entrega resulta determinante, especialmente cuando una parte importante de los regalos debe distribuirse en un periodo de tiempo muy reducido.

Sierra de Padelma, una de las compañías españolas de referencia en el sector, afronta la campaña navideña con una infraestructura de 25.000 metros cuadrados de instalaciones cubiertas, 12 líneas de producción y una organización que permite preparar una media de 6.000 productos diarios, entre cestas de Navidad, bandejas, jamoneras y otras referencias. En las jornadas de mayor actividad, de sus instalaciones salen entre tres y diez tráileres, dependiendo de la demanda.

Esta capacidad permite atender pedidos empresariales de gran envergadura. Según los datos facilitados por la compañía, una sola contratación puede superar las 5.000 unidades y alcanzar un importe aproximado de 200.000 euros. Para los departamentos de compras y recursos humanos de las grandes organizaciones, disponer de un proveedor capaz de gestionar encargos de esta dimensión supone reducir la incertidumbre de una campaña en la que las fechas de entrega suelen estar fijadas de antemano.

Una organización preparada para responder a la demanda

La planificación de Sierra de Padelma comienza en enero, prácticamente al finalizar la campaña anterior. Las previsiones se elaboran a partir de la experiencia de años precedentes y se revisan conforme evoluciona la demanda, lo que permite adaptar la disponibilidad de productos a las necesidades reales del mercado.

Durante las semanas de mayor actividad, la plantilla vinculada a la campaña pasa de unas 25 personas a alrededor de 130. La incorporación de nuevos trabajadores constituye uno de los principales retos organizativos, ya que aproximadamente el 80% del personal incorporado cada temporada es nuevo. Para mantener la capacidad de producción, la empresa trabaja en dos turnos y ha ampliado progresivamente sus líneas de preparación.

La dimensión de su actividad se refleja también en su estructura comercial. Sierra de Padelma abastece a más de 800 distribuidores en España, un canal que representa el 60% de sus ventas, mientras que los pedidos directos de grandes empresas suponen aproximadamente otro 35 %. Esta experiencia permite a la compañía atender tanto encargos programados con antelación como necesidades adicionales que surgen durante la campaña.

Controles de calidad y entregas adaptadas a cada empresa

La fiabilidad de un gran pedido depende también de la precisión con la que se prepara. Sierra de Padelma utiliza sistemas de pesaje electrónico y realiza controles antes, durante y después de la producción para verificar que los lotes contienen los componentes previstos y presentan las condiciones adecuadas de embalaje.

Cuando se detecta un producto defectuoso suministrado por un proveedor, la empresa gestiona su reposición y, si esta no es posible, lo sustituye por otro equivalente o de mayor valor. Este procedimiento permite resolver incidencias de suministro sin trasladar necesariamente sus consecuencias al cliente.

La distribución se organiza en función de las características de cada encargo. En el caso de empresas con diferentes delegaciones o centros de trabajo, las entregas se planifican con antelación y se asignan a los operadores de transporte más adecuados para cada destino. Sierra de Padelma combina recursos propios con distintas agencias logísticas, responsables de aproximadamente el 95% de los envíos.

A esta estructura se suma un departamento de atención al cliente integrado por 20 profesionales, que facilita la coordinación de los pedidos y la resolución de consultas durante la campaña.

La DANA de 2024: una prueba real de capacidad de respuesta

Uno de los episodios más significativos de la trayectoria reciente de Sierra de Padelma se produjo durante la DANA que afectó gravemente a la provincia de Valencia en octubre de 2024.

Las inundaciones arrasaron las instalaciones de la compañía en un momento especialmente delicado, cuando la campaña navideña se encontraba en pleno desarrollo. Pese a la magnitud de los daños, Sierra de Padelma consiguió recuperar sus instalaciones y reanudar la fabricación de sus cestas de navidad en Valencia en apenas 20 días.

La recuperación tuvo repercusión en medios de comunicación nacionales y puso de manifiesto la capacidad de reacción de la empresa ante una situación excepcional. La colaboración de trabajadores, proveedores y transportistas resultó fundamental para restablecer la actividad y retomar los compromisos comerciales.

Aquel episodio constituye hoy un antecedente especialmente relevante para las empresas que buscan seguridad en sus proveedores. Más allá de la infraestructura o del volumen de producción, demostró la importancia de contar con una organización capaz de movilizar recursos, superar dificultades extraordinarias y recuperar su actividad en un plazo reducido.

Cestas de Navidad para grandes empresas

Con una amplia experiencia en el sector, Sierra de Padelma ofrece soluciones para compañías que necesitan gestionar pedidos de gran volumen, tanto para entregas centralizadas como para distribuciones en diferentes ubicaciones.

Su capacidad productiva, los procedimientos de control y la experiencia acumulada en campañas de elevada exigencia permiten abordar encargos corporativos con una planificación adaptada a las necesidades de cada organización.

Las empresas interesadas pueden consultar la oferta y solicitar información a través de su página especializada en cestas de Navidad para grandes empresas:

Sobre Sierra de Padelma

Sierra de Padelma es una empresa española especializada en la producción y distribución de cestas de Navidad, lotes navideños y regalos de empresa. Cuenta con 25.000 metros cuadrados de instalaciones cubiertas, 12 líneas de producción y una extensa red comercial en todo el territorio nacional.

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