Sierra de Padelma encara la campaña de Navidad 2025 con ilusión renovada y plena capacidad operativa

Valencia, 17 de octubre de 2025. — Sierra de Padelma afronta la campaña de Navidad 2025 con ilusión renovada, plena capacidad operativa y una firme apuesta por la modernización. La compañía ha completado una renovación integral de sus instalaciones y equipos, reforzando su estructura logística para garantizar un servicio eficiente y puntual en toda España.

A punto de cumplirse el primer aniversario de la DANA que afectó a la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, la empresa vive este momento como símbolo de superación y avance. “Fue un momento muy duro, pero también una oportunidad para reinventarnos y salir adelante con más fuerza. Hoy podemos decir que Sierra de Padelma está más preparada que nunca”, señala Ana Vanessa Rodríguez, directora comercial de Sierra de Padelma.

Con más de 30 años de trayectoria, Sierra de Padelma continúa consolidando su liderazgo en el sector de los regalos de empresa y particulares. La compañía destaca por su cuidada selección de productos gourmet, ibéricos, vinos con denominación de origen y dulces tradicionales, disponibles a través de su catálogo digital.

La nueva campaña introduce además una importante mejora en la experiencia de compra: la posibilidad de pagar a plazos directamente desde la tienda online, una opción que amplía la accesibilidad y flexibilidad para todos los clientes.

Sierra de Padelma mantiene su compromiso con la calidad y la selección de productos procedentes de distintas regiones de España, representativos de la mejor gastronomía nacional. Desde su tienda online, tanto empresas como particulares pueden acceder a un servicio ágil y seguro para la adquisición de cestas de Navidad en Valencia con recogida en tienda para quienes deseen ahorrar en gastos de envío. Reforzando además sus acuerdos logísticos para garantizar una mayor rapidez en el envío de cestas de Navidad en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades, manteniendo los mismos estándares de calidad y atención personalizada en toda España.

Sobre Sierra de Padelma

Fundada en Valencia, Sierra de Padelma es una empresa especializada en la elaboración y distribución de cestas y lotes de Navidad. Con más de tres décadas de experiencia, se ha convertido en un referente nacional por la calidad de sus productos, la atención personalizada y la eficacia de su servicio logístico en todo el territorio español.

