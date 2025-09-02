Sillas operativas que 'trabajan' junto al equipo

(Información remitida por la empresa firmante)

La imagen de empleados encorvados durante horas frente al ordenador, lidiando con molestias musculares, pertenece al pasado. Hoy, el diseño del mobiliario se convierte en una herramienta estratégica para fomentar la productividad en oficina y el bienestar en el trabajo.

Con esta visión, OfficeDeco presenta su gama de sillas operativas, soluciones concebidas para acompañar el ritmo de las jornadas más exigentes. Estas piezas combinan diseño ergonómico, funcionalidad y un estilo moderno que responde a las necesidades de los entornos laborales actuales.

Gracias a características como asientos ajustables, sillas giratorias y sillas con soporte lumbar, se promueve una experiencia de uso cómoda y saludable. Esta propuesta, cuidadosamente desarrollada, eleva la calidad del mobiliario disponible para empresas que apuestan por el confort y la eficiencia de sus equipos.

Soluciones ergonómicas para cada tipo de puesto

Las sillas operativas de OfficeDeco están diseñadas para ofrecer soporte continuo durante toda la jornada. Están disponibles en una amplia variedad de modelos, que incluyen desde opciones para escritorios individuales hasta sillones certificados para uso de 24 horas.

Cada pieza está equipada con elementos regulables que favorecen una postura saludable, contribuyendo así a una mejor ergonomía laboral. Entre los modelos más destacados se encuentran:

CHAPLIN: respaldo de malla con soporte lumbar regulable, brazos 2D y asiento tapizado con espuma de alta densidad. Precio desde 144 €.

XARLY: incorpora mecanismo syncron de cinco posiciones, sillas giratorias con ruedas de 50 mm y amplia gama de tapicerías. Desde 157 €.

VINAZ MALLA y VINAZ MALLA con cabecero: con respaldo regulable up&down, cabecero ajustable, y múltiples opciones de acabado. Precios desde 184 €.

NEW LIGHT y NEW LIGHT con cabecero: equipadas con espuma inyectada de alta densidad, mecanismos avanzados y opciones de brazo 2D. Desde 211 €.

NEW LIGHT WHITE: diseño en blanco, misma configuración técnica, ideal para espacios luminosos y modernos.

YOUNG y YOUNG con cabecero: sistema autopesante con ajuste de tensión automático, ideales para uso prolongado. Desde 233 €.

Todos los modelos están disponibles con múltiples combinaciones de colores y materiales, integrando asientos ajustables, sistemas reclinables, apoyabrazos configurables y estructuras resistentes. Estas sillas de oficina, además de su atractivo estético, están pensadas para proporcionar un alto nivel de confort en oficina, apoyando jornadas largas sin comprometer la postura ni la movilidad.

Catálogo versátil y atención personalizada

La oferta de OfficeDeco abarca más allá de los espacios operativos. El catálogo incluye sillas ergonómicas, sillas de estudio, sillas para formación, sillones directivos, sillas multifunción y modelos específicos para salas de espera o zonas colectivas. También se ofrecen sillas contract, taburetes, bancadas y soluciones indoor-outdoor, todas enfocadas en la funcionalidad, la durabilidad y la coherencia visual del espacio.

Cada producto está diseñado para garantizar una experiencia óptima. Desde el proceso de selección hasta la instalación final, la empresa ofrece acompañamiento experto, así como montaje gratuito en la Comunidad de Madrid. Además, la disponibilidad de entrega inmediata en gran parte del catálogo permite a empresas y profesionales renovar sus espacios sin demoras.

Gracias a su enfoque en el diseño ergonómico y en el uso de materiales de alta calidad, OfficeDeco consolida una propuesta integral para el equipamiento profesional. Las sillas funcionales de su catálogo combinan estética, tecnología y adaptación para responder a los nuevos desafíos del trabajo contemporáneo.

