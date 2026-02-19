El sistema de ablación por campo pulsado de Abbott, disponible en España para tratar las arritmias cardíacas

Sistema de ablación por campo pulsado de Abbott - Abbott

El nuevo sistema de ablación por campo pulsado (PFA) de Abbott incorpora una tecnología avanzada que ofrece una alternativa innovadora para tratar la fibrilación auricular (FA), la arritmia cardíaca más frecuente. Este representa un avance en seguridad y eficiencia al reducir el riesgo de lesión de tejidos adyacentes y optimizar el flujo de trabajo mediante mapeo, estimulación y ablación con un solo catéter. Además, es el único tratamiento PFA que puede realizarse con sedación consciente

Madrid, 19 de febrero de 2026.- Abbott ha anunciado la disponibilidad en España de su sistema de ablación por campo pulsado (PFA), una tecnología innovadora que amplía las opciones terapéuticas para la fibrilación auricular (FA), causada por alteraciones en los impulsos eléctricos que provocan temblor o aleteo de las aurículas. Este refuerza el liderazgo de la compañía en electrofisiología con una solución integrada que permite el mapeo, la estimulación y la ablación utilizando un único catéter. Su diseño patentado "balloon in basket" ofrece distintas opciones de manejo, facilita el uso y permite una transferencia eficiente de energía al tejido diana para interrumpir las señales eléctricas anómalas del corazón.



En España cerca de un millón de personas padecen fibrilación auricular, alcanzando el 4 % de la población adulta y en mayores de 85 años llega hasta el 15 %. Más allá de su impacto sintomático, la FA se asocia con entre cinco y siete veces más riesgo de ictus o embolia, tres veces más riesgo de insuficiencia cardiaca y aumenta la mortalidad. Cuando los medicamentos y otras opciones de tratamiento no funcionan, muchos pacientes recurren a un procedimiento de ablación cardíaca mínimamente invasivo para tratar la afección, deteniendo los ritmos cardíacos irregulares.



El sistema PFA de Abbott aporta una solución mejorada que responde a los principales retos de la atención cardíaca, gracias a una combinación de un diseño innovador, eficiencia clínica, precisión y un perfil de seguridad avanzado.



Asimismo, los pacientes sometidos a una ablación mínimamente invasiva con el catéter PFA pueden ser tratados con sedación consciente en lugar de anestesia general; supone un beneficio relevante cuando la anestesia es una barrera para realizar estos procedimientos. El sistema PFA también reduce la exposición a la radiación y limita la destrucción de los glóbulos rojos.



El dispositivo de Abbott ha sido diseñado para superar limitaciones de las técnicas tradicionales de ablación térmica y cuenta con el marcado CE desde marzo de 2025. Emplea pulsos eléctricos de alta energía para tratar con precisión el tejido cardiaco anómalo, minimizando el riesgo de lesión de estructuras adyacentes, como el esófago o los vasos sanguíneos. Esta innovación representa un avance en seguridad y eficiencia, al optimizar el flujo de trabajo mediante mapeo, estimulación y ablación con un solo catéter.



"El uso de este sistema supone un salto cualitativo en el manejo de la fibrilación auricular en España", afirma el Dr. José L. Merino, jefe de la Unidad de Arritmias y Electrofisiología Cardiaca Robotizada del Hospital Universitario La Paz.



"Con esta nueva tecnología damos un paso hacia procedimientos más predecibles y seguros y con opción de sedación consciente, factores clave para mejorar la experiencia del paciente y la eficiencia de los equipos", explica el Dr. Ignasi Anguera, director de la Unidad de Electrofisiología y Arritmias del Hospital Universitario de Bellvitge.



"El sistema PFA es una opción para los pacientes que prefieren la sedación consciente, lo que también puede acelerar la recuperación y acortar la duración de los procedimientos para las personas que padecen arritmias cardíacas en España", señala Jaime To, director general de Electrofisiología de Abbott Iberia.

