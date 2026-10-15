Skyline Madrid ultima la comercialización de sus 300 viviendas tras un exitoso primer semestre - Domus RS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre de 2026.-

Tras el impulso alcanzado durante la primera mitad del año, Skyline Madrid se consolida como una propuesta especialmente atractiva para todos aquellos que buscan una vivienda de máxima calidad en un barrio consolidado en la capital.

Ubicado en el distrito de Tetuán (Madrid), Skyline Madrid ofrece viviendas de hasta tres dormitorios, certificación BREEAM y un completo catálogo de amenities: rooftop, piscina, jardines, gimnasio o coworking.

Skyline Madrid ultima la comercialización de sus 300 viviendas tras la buena evolución registrada durante la primera mitad del año. DOMUS RS, compañía especializada en la gestión, desarrollo y comercialización de proyectos y portfolios inmobiliarios, lidera la comercialización de este activo residencial, propiedad de la gestora Stoneweg, cuya propuesta está dirigida a todos aquellos que buscan una vivienda de la máxima calidad en una zona consolidada de la capital.

Situado en el Paseo de la Dirección, en el distrito de Tetuán (Madrid), Skyline Madrid alcanza cerca de 100 metros de altura y 25 plantas. Diseñado por Touza Arquitectos, el conjunto destaca por sus fachadas acristaladas y terrazas de hormigón blanco, con una disposición que ofrece vistas privilegiadas hacia el distrito financiero, el ámbito de Madrid Nuevo Norte, Puerta de Hierro y la sierra madrileña.

Skyline Madrid cuenta con una de las torres completamente vendida, siendo la segunda la que está actualmente en comercialización con viviendas disponibles de uno, dos y tres dormitorios. Todas ellas están concebidas para maximizar la luz natural, con salones diáfanos sin pilares, grandes ventanales y tipologías con o sin terraza. Además, esta exclusiva promoción cuenta con certificación BREEAM, lo que refuerza su apuesta por la eficiencia y la sostenibilidad.

Uno de los elementos diferenciales del proyecto es su concepción integral de la experiencia residencial, en la que las zonas comunes y la arquitectura aportan un valor clave en la forma de habitar el espacio. Así, Skyline ofrece un amplio catálogo de amenities orientado a un estilo de vida urbano: piscina comunitaria y zonas ajardinadas, rooftop panorámico con piscina en la planta 25 y vistas sobre la ciudad y la sierra madrileña, gimnasio, espacio de coworking, sauna, lounge con vistas y servicio de conserjería 24 horas.

La combinación de ubicación, dentro de la M-30 y en un barrio consolidado, arquitectura, calidad de las viviendas y servicios convierte a Skyline Madrid en una propuesta especialmente atractiva para aquellos que buscan disfrutar de su residencia habitual en Madrid.

DOMUS RS lidera en exclusiva la comercialización del proyecto, que ya ha contribuido a la transformación del entorno y se ha consolidado como un referente arquitectónico y residencial.

“La evolución de la comercialización durante la primera mitad del año confirma la fortaleza de Skyline Madrid y la amplitud de su demanda. Por sus características, ubicación y configuración, es un proyecto muy atractivo para quienes buscan disfrutar de su residencia habitual en Madrid”, explica Jorge Pérez-Curto Menéndez, CEO de DOMUS RS.

DOMUS RS cerró 2025 consolidando su liderazgo en la comercialización de obra nueva, tras vender cerca de 3.000 viviendas, lo que representa un incremento superior al 11% respecto al ejercicio anterior. Este crecimiento se ha sustentado en la sólida relación con las principales promotoras inmobiliarias que operan en España y en el profundo conocimiento de cada mercado local, respaldado por un equipo propio de más de 100 profesionales.

La mayor parte de las transacciones se concentró en Andalucía, Cataluña, Galicia y Madrid. El ticket medio de las operaciones formalizadas en obra nueva se situó en 330.000 euros, un segmento en el que el comprador es especialmente sensible a la propuesta de valor (distribución, eficiencia energética, calidades, ubicación y servicios).

Por su parte, a nivel vivienda granular, DOMUS RS transaccionó alrededor de 2.000 unidades en España, un 5% más que el año anterior, con un ticket medio de 110.000 euros. La mayor parte de las operaciones se concentró en Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha, plazas donde el comportamiento del comprador y la dispersión del producto obligan a una comercialización muy táctica.

Contacto

Emisor: Domus RS

Contacto: Domus RS

Número de contacto: 919 99 57 61