Social Energy crece un 15% en 2024 frente a la desaceleración del sector fotovoltaico

Madrid, 20 de enero de 2025.- Social Energy celebra su convención anual donde anuncia la consolidación y liderazgo en el sector fotovoltaico y establece junto a sus socios estratégicos una hoja de ruta ambiciosa para 2025, llena de innovación, sostenibilidad y nuevos desafíos

Por cuarto año consecutivo, Social Energy, líder en el sector de la energía fotovoltaica, organiza su Gran Convención Anual en el emblemático hotel NH Collection Sevilla. Este evento ha reunido a 300 asistentes, entre los que se encuentran todos los empleados de la compañía y proveedores de primer nivel, como Sigenergy, SunPower y Enphase, así como importantes entidades financieras como BBVA, Santander, Bankinter e Ibercaja. La jornada también ha contado con la presencia destacada de D. Jorge Manrique de Lara Jiménez, Presidente del Compliance del Grupo Social Energy.



La convención ha sido una oportunidad para hacer un balance del desafiante 2024 y establecer los objetivos estratégicos para 2025. A pesar de las dificultades, Social Energy ha continuado consolidándose como la empresa líder en el mercado fotovoltaico, creciendo un 15% frente a 2023 y alcanzando hitos históricos como superar las 10.000 instalaciones realizadas. Este logro subraya el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la innovación, atributos que le han valido el reconocimiento de la Unión Europea de Empresas Fotovoltaicas (UEDP) como la mejor empresa instaladora de España.



Juan Luis Cabeza, CEO de Social Energy, declaró: "El 2024 nos ha puesto a prueba como empresa, pero gracias al esfuerzo de nuestro equipo y el apoyo de nuestros socios estratégicos, hemos conseguido superar los desafíos y seguir liderando el sector. En 2025, estamos más comprometidos que nunca con llevar energía renovable de calidad a cada vez más hogares y empresas, generando un impacto positivo social, medioambiental y económico en nuestra comunidad. Estamos orgullosos como compañía de generar más de 300 puestos de trabajo en todo el territorio nacional y formar en 2024 a más de 200 personas menores de 25 años, colectivo con grandes dificultades en la inserción laboral, además de minimizar los efectos del cambio climático evitando liberar 61.828 toneladas de CO₂ sustituible con carbón".



Por su parte, Javier Moreno, representante de Sigenergy, uno de los principales proveedores de Social Energy, comentó: "Colaborar con Social Energy es un orgullo para nosotros. Compartimos los mismos valores de calidad e innovación, y juntos hemos conseguido ofrecer soluciones energéticas de última generación. Estamos seguros de que este 2025 será un año lleno de éxitos compartidos".



D. Jorge Manrique de Lara Jiménez, Presidente del Compliance del Grupo Social Energy, señaló: "Es un privilegio formar parte de una compañía que no solo lidera el sector, sino que también marca la diferencia en sostenibilidad e innovación. Este evento refuerza nuestra visión común y la confianza de nuestros colaboradores y clientes".



Durante el evento, los principales proveedores de Social Energy ofrecieron ponencias sobre tendencias y tecnologías emergentes en energía solar, reafirmando el compromiso de trabajar junto a las mejores marcas para garantizar productos y servicios de excelencia. El cierre de la convención estuvo a cargo del reconocido conferenciante Mago More, cuya charla cautivó a cada uno de los asistentes, inspirándolos con su visión sobre liderazgo y superación.



La cita anual de la Andaluza Social Energy se ha convertido en el pistoletazo de salida del sector fotovoltaico marcando las tendencias de los fabricantes para 2025. La compañía no solo celebra sus éxitos pasados, sino que también refuerza su compromiso con un futuro lleno de retos y oportunidades, reafirmando su posición como la mejor compañía del mercado en energía fotovoltaica en nuestro País. Este 2025, unirá todas las piezas para hacer historia y conectar con el planeta.



'La Revolución Solar es Social Energy'.







