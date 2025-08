Solar360 ofrece protección ante los cortes de luz

(Información remitida por la empresa firmante)

Un corte de luz o una incidencia en la red puede ser mucho más que un inconveniente puntual. Cuando las interrupciones del suministro eléctrico se prolongan o se repiten con frecuencia, las consecuencias pueden ser graves: desde pérdidas económicas, hasta daños en electrodomésticos o complicaciones personales. Por suerte, hoy existen soluciones tecnológicas que permiten reducir al mínimo estos riesgos

Madrid, 4 de agosto de 2025.-

Una de las más efectivas es el sistema de Backup, que actúa como respaldo automático ante cualquier incidencia en la red eléctrica.



Este sistema, que forma parte de una instalación solar fotovoltaica, funciona de forma similar a un diferencial más que a una batería. Su objetivo es claro: garantizar que, incluso durante un corte, el hogar o negocio siga utilizando la energía solar generada por los paneles. Así, se evita depender completamente del suministro eléctrico convencional.



En 2025, tanto en la península como en las Islas Canarias, se han registrado episodios llamativos de interrupciones eléctricas. Más allá de grandes apagones, también se producen cortes por motivos como obras, sobrecargas o condiciones climáticas extremas. En este contexto, contar con un sistema de respaldo como el Backup no es solo una opción inteligente, sino una necesidad cada vez más evidente.



"La principal función del Backup solar es ofrecer un respaldo energético, es decir, proteger frente a incidencias o cortes inesperados", explican desde Solar360, la joint venture de Movistar y Repsol, especializada en la instalación de paneles solares para particulares y empresas. Ofrecen una solución completa y segura.



Además, permite incrementar la seguridad energética, no solo para uno mismo, sino también para los electrodomésticos, que pueden sufrir daños ante cortes intermitentes o subidas de tensión. También mejora la autonomía energética y genera valor en el hogar, ya que una instalación solar con Backup puede aumentar el precio de la vivienda. Por último, se contribuye a un modelo energético más sostenible, gracias a fuentes limpias y renovables, al tiempo que se ayuda a proteger el medio ambiente.



Para ello, las instalaciones solares deben cumplir ciertos requisitos técnicos: un inversor híbrido o con Backup que gestione la carga y descarga de baterías, acumuladores compatibles y un cableado adecuado que garantice la seguridad. También se recomienda un sistema de monitorización para conocer el estado de carga y la producción solar desde el primer momento.



Solar360: apuesta inteligente por la seguridad energética

Estos componentes no encarecen significativamente la instalación, pero sí requieren una configuración técnica precisa. Por eso, es fundamental contar con un instalador cualificado y con experiencia en sistemas de respaldo.



En este sentido, Solar360 se posiciona como un referente del sector, ofreciendo tecnología innovadora, asesoramiento personalizado y soluciones adaptadas a cada tipo de vivienda. La empresa cumple con los requisitos técnicos más exigentes y, además, facilita el acceso mediante modelos como el Plan Inteligente Solar360.



Con esta modalidad de suscripción, por solo 30 euros al mes, el usuario accede a una instalación que incluye batería física e inversor con IA, que optimiza la producción y el consumo energético. Además, incluye mantenimiento, reparación y sustitución, y un sistema ajustado a tus hábitos de consumo. Es una forma flexible, económica y segura de disfrutar de todas las ventajas de la energía solar con la tranquilidad de estar protegido ante cualquier corte de luz.





