Soluciones de Pago impulsa la llegada de Teya a España con soluciones para pymes

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(Información remitida por la empresa firmante)

Malaga, 5 de mayo de 2026.

Soluciones de Pago ha anunciado una alianza estratégica con Teya para impulsar su entrada en España, con el objetivo de ofrecer nuevas soluciones de cobro dirigidas a pequeñas y medianas empresas.

Según han explicado ambas compañías, la iniciativa busca mejorar la transparencia en el sector de pagos, donde numerosos negocios operan actualmente con estructuras de costes complejas, comisiones elevadas o soluciones tecnológicas limitadas.

La propuesta incluye datáfonos, tecnología Tap to Pay sin necesidad de dispositivos adicionales, herramientas de pago online y cuentas de empresa integradas. Estas soluciones están orientadas a facilitar la operativa diaria de los negocios y mejorar la eficiencia en la gestión de cobros.

Asimismo, la colaboración permitirá a las empresas acceder a información más clara sobre condiciones, comisiones y opciones adaptadas a distintos volúmenes de facturación y sectores de actividad.

Desde Soluciones de Pago han señalado que el objetivo es “acercar a las pymes herramientas más actuales, con condiciones más claras y adaptadas a las necesidades reales del mercado”.

El proyecto se centrará especialmente en sectores como la hostelería y el comercio electrónico, donde el coste de cada transacción tiene un impacto directo en los márgenes del negocio.

Además, la compañía ha destacado que su enfoque incluye un análisis individualizado de cada empresa para identificar la solución más adecuada en términos de operativa y eficiencia económica.

La llegada de Teya a España se enmarca en su estrategia de expansión europea, en un contexto de creciente digitalización de los pagos y transformación del comercio.

Más información en:

https://solucionesdepago.es