SolverMedia, la solución de software TPV y CRM para autónomos, pymes y comercios - SolverMedia SL.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de mayo

La gestión diaria de pequeños negocios requiere cada vez más herramientas capaces de centralizar procesos y simplificar tareas operativas sin perder control sobre la actividad comercial. Facturación, clientes, stock, caja o seguimiento de ventas forman parte de una operativa que exige rapidez y organización en comercios, restaurantes, peluquerías, talleres o clínicas.

En esta evolución de la digitalización empresarial, SolverMedia afianza su posicionamiento como marca experta en software TPV y CRM para autónomos y pymes mediante soluciones orientadas a integrar la gestión del negocio desde una sola aplicación. La compañía adapta sus programas a distintos sectores profesionales mediante herramientas diseñadas para responder a necesidades reales de administración, control y operativa diaria.

Una sola aplicación para centralizar la gestión diaria del negocio

SolverMedia centra parte de su propuesta en programas de facturación, CRM y software de gestión que permiten administrar presupuestos, albaranes, tickets, facturas, cobros, gastos y seguimiento comercial desde una única plataforma. El software incorpora también herramientas para controlar inventario, compras, devoluciones y movimientos de almacén, facilitando una visión más organizada de la actividad diaria y del control operativo del negocio.

La integración de clientes, historial de ventas, acciones comerciales, estadísticas e informes permite concentrar la información operativa en un mismo entorno de trabajo. Este planteamiento responde a las necesidades de autónomos y pequeñas empresas que buscan reducir tareas repetitivas, agilizar procesos administrativos y disponer de una mayor visibilidad sobre ventas, rentabilidad, caja y organización interna.

Además, las soluciones están preparadas para trabajar con VeriFactu y TicketBAI, dos aspectos cada vez más relevantes en la adaptación de negocios a los requisitos fiscales en España. El sistema también incorpora instalación guiada y compatibilidad con Windows 10 y Windows 11, simplificando la puesta en marcha del programa y facilitando su integración en el trabajo diario de comercios y pymes.

Soluciones TPV adaptadas a distintos sectores profesionales

La especialización sectorial constituye otro de los ejes de SolverMedia. La empresa dispone de programas TPV, CRM y software de gestión diseñados para hostelería, supermercados, peluquerías, centros de estética, talleres mecánicos, panaderías, perfumerías, papelerías, zapaterías, clínicas y otros comercios especializados.

Cada solución incorpora funcionalidades adaptadas al funcionamiento cotidiano de cada actividad. En hostelería, por ejemplo, los programas permiten gestionar comandas, mesas, tickets y control de caja. En peluquerías y centros de estética, las herramientas incluyen agenda, servicios, bonos y gestión de clientes. En talleres y comercios especializados, el software facilita el control de reparaciones, artículos, stock y facturación desde una estructura unificada.

La combinación entre gestión comercial, operativa diaria y adaptación sectorial consolida a SolverMedia como una empresa especializada en software TPV, CRM y programas de gestión para autónomos, pymes y comercios, mediante soluciones orientadas a mejorar la organización, la digitalización y el control de negocios reales.

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