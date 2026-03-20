El Sorteo del Día del Padre pone hasta 15 millones en juego - Rincón de la Fortuna

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de marzo de 2026.-

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026 de la Lotería Nacional es una de las citas más especiales del calendario de sorteos en España, y este año pone en juego hasta 15 millones en juego. En Rincón de la Fortuna se da toda la información actualizada y consejos sobre la fecha del sorteo, los premios, cómo comprar décimos y dónde consultar los resultados oficiales.

Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026: todo lo que hay que saber

La llegada de marzo trae consigo uno de los sorteos más esperados del año: el Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026, un evento de la Lotería Nacional que ofrece la posibilidad de ganar hasta 15 millones de euros al décimo.

Este sorteo se juega con décimos de 15 euros y destaca por su amplia estructura de premios, que reparte importantes cantidades entre miles de participantes. Gracias a su formato especial, muchos jugadores aprovechan esta fecha para regalar un décimo por el Día del Padre o probar suerte en uno de los sorteos más emblemáticos de la temporada.

Cuándo es el Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026 de la Lotería Nacional se celebrará el sábado 21 de marzo de 2026 a las 13:00 horas (hora peninsular).

El sorteo tendrá lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, siguiendo el tradicional sistema de bombos característico de la Lotería Nacional.

Aunque el Día del Padre se celebra el 19 de marzo, este sorteo extraordinario se traslada al fin de semana para facilitar la participación de los jugadores. Por ello, el sábado 21 de marzo se convierte en una jornada marcada por la ilusión y la expectativa en toda España.

El evento podrá seguirse en directo y sus resultados oficiales se publicarán inmediatamente después de finalizar el sorteo.

Dónde comprar décimos del Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026

La venta de décimos para el Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026 está disponible en Rincón de Fortuna, tanto en su web como en la tienda física, y también están disponibles en cualquier administración oficial de la Lotería Nacional.

La compra online permite seleccionar número o terminación y realizar el pago mediante tarjeta bancaria, Bizum o transferencia. Tras la compra, el usuario recibe una confirmación digital y el décimo físico queda resguardado en una caja fuerte.

Los décimos también se pueden adquirir presencialmente en la administración física de Rincón de Fortuna situada en la calle Abastos 49 de Aranjuez.

Premios del Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026

Uno de los grandes atractivos del Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional es la cuantía de sus premios.

El mayor protagonista es el Premio Especial de 15 millones de euros, destinado a un único décimo que coincida con el número, la serie y la fracción del primer premio.

Junto a esta gran cuantía, el sorteo reparte un primer premio de 1.300.000 euros por serie, un segundo de 250.000 euros por serie, y una amplia variedad de dotaciones adicionales y reintegros. Esta estructura garantiza que un elevado número de décimos obtenga algún tipo de recompensa, aumentando las posibilidades de celebrar el Día del Padre con un premio.

Cómo consultar los resultados del Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026

Una vez celebrado el sorteo, los jugadores podrán consultar los resultados del Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026 para comprobar si su décimo ha sido premiado.

Los resultados del Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026 se publicarán tras la conclusión del acto oficial y podrán consultarse tanto en la página de Rincón de Fortuna como en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.

Aquellos que hayan adquirido su décimo online en Rincón de Fortuna recibirán una notificación automática si su número resulta agraciado. Los premios inferiores a 2.000 euros se abonarán directamente en la cuenta del usuario, mientras que los superiores deberán gestionarse a través de las entidades bancarias autorizadas.

Como en cualquier sorteo, es recomendable revisar correctamente número, serie y fracción para evitar errores. También debe tenerse en cuenta que los premios cuentan con un plazo legal para su cobro.

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