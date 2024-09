Sprinklr España analiza el futuro de la experiencia del cliente en su evento CX Connect

(Información remitida por la empresa firmante)

El encuentro reunirá a más de 150 profesionales que debatirán la nueva era del servicio de atención al cliente digital omnicanal mediante IA avanzada

Madrid, 13 de septiembre de 2024.- Sprinklr (NYSE: CXM), la plataforma unificada de gestión de la experiencia del cliente (Unified-CXM), celebrará una nueva edición de su principal evento anual en España el próximo jueves 19 de septiembre.



Con el lema ‘Potenciando la CX omnicanal a través de la evolución de la IA’, CX Connect 2024 reunirá durante una completa jordana a más de 150 profesionales, visionarios e influyentes de Experiencia del Cliente (CX), Contact Center (CC) y Redes Sociales (RR SS) para analizar cómo las empresas pueden transformar el servicio de atención al cliente en experiencias inolvidables a través de todos los canales.



El evento contará con la participación de algunos de los expertos más destacados en su campo, quienes aportarán ideas innovadoras en torno a la nueva era del servicio de atención al cliente digital omnicanal mediante IA avanzada, mejorando el conocimiento, la toma de decisiones y la capacidad de respuesta para proporcionar interacciones fluidas y personalizadas.



Algunos ponentes destacados son:



• Luis Miguel Alcedo – Director of Sales Iberia, Sprinklr



• Carlos Sentís – International Speaker, Trainer and Advisor on AI, Tech, Leadership and Impact Innovation for Enterprises and Governments



• Carlos Lara – Digital Communications, Repsol



• Héctor Premuda – Director Experiencia de Cliente, Segurcaixa Adeslas



• Saúl Rodríguez Sánchez – Responsable Comunicación Online y Redes Sociales, BBVA



• Natalie Costumero, Global Head of Social and Influencer MKT, Fever



• Jordi Capdevilla – CMO of Seedtag



• Violeta Vilaseca – Leads Solutions Consultant, Sprinklr



• Edgar Galindo – Senior Solutions Consultant, Sprinklr



IA Generativa y Digital Twins

Los asientes también podrán descubrir cómo la plataforma de Sprinklr transforma los datos de experiencia del cliente no estructurados en información práctica y aprovecha la IA generativa para recomendar acciones específicas, permitiendo a las empresas superar las expectativas de unos clientes cada vez más exigentes.



Con ejemplos reales de proyectos transformadores, los participantes serán testigos del futuro de la CX a través de los Digital Twins, y disfrutarán de debates abiertos para reflexionar sobre cómo aprovechar la IA para ofrecer experiencias excepcionales al cliente.



"CX Connect ofrece una mirada exclusiva al futuro del servicio de atención al cliente, en la que convergen la IA y el ingenio humano. Es una oportunidad imprescindible, ya que no hablaremos de teoría sino de cómo grandes empresas están cambiando su CX a través del uso de la IA", destaca Luis Miguel Alcedo, Director General de Sprinklr España.



CX Connect tendrá lugar el próximo jueves 19 de septiembre de 2024 de 9:30 a 14:00 en Zénit the Studio (Cartagena 126, 28020 Madrid). El acceso es gratuito bajo invitación previa del equipo de Sprinklr.



Acerca de Sprinklr

Sprinklr es una empresa líder de software empresarial para todas las funciones relacionadas con el cliente. Al aprovechar la IA de experiencia de cliente que lleva más de 10 años creciendo, la plataforma de gestión unificada de la experiencia del cliente (Unified-CXM) de Sprinklr ayuda a las empresas a ofrecer experiencias humanas a cada cliente, en todo momento y en cualquier canal moderno. Con sede en Nueva York y empleados en todo el mundo, Sprinklr colabora con más de 1.400 empresas, marcas internacionales como Microsoft, P&G, Samsung, BBVA o Telefónica y más del 50% de las 100 empresas de la lista Fortune 100. El valor de Sprinklr para la empresa es sencillo: Evitamos los silos de las empresas para hacer más felices a los clientes.



