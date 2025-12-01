De startup legal a referente nacional, la evolución de Calculatuindemnizacion.es - Calculatuindemnizacion.es

Madrid, 1 de diciembre de 2025 – Calculatuindemnizacion.es, plataforma legal especializada en derecho de daños y reclamaciones por accidentes de tráfico, cumple cinco años de actividad consolidándose como uno de los referentes nacionales en modernización del sector jurídico a través de la digitalización, la eficiencia operativa y la atención personalizada.

La compañía nació en plena pandemia, en un momento en el que el sector de las reclamaciones se enfrentaba a procesos tradicionales, lentos y poco transparentes. Su propuesta, basada en un modelo 100% digital, permitió responder a las nuevas necesidades de los usuarios durante la crisis sanitaria, convirtiéndose en una alternativa fiable, ágil y orientada al cliente.

Bajo la dirección de Víctor Climent (CEO) y Yonay Aguilar (COO), la empresa ha diseñado un modelo operativo sólido que hoy gestiona más de 4.500 casos anuales, con previsión de superar los 6.000 expedientes en 2025. Con un equipo de 35 profesionales y una red de partners jurídicos a nivel nacional, Calculatuindemnizacion.es combina experiencia legal, innovación tecnológica y un acompañamiento integral a las víctimas.

Orígenes y consolidación del modelo

Calculatuindemnizacion.es surgió con el objetivo de modernizar un sector profundamente tradicional, aplicando metodología digital a un ámbito jurídico que necesitaba procesos más claros y eficientes. Desde sus inicios, la plataforma puso el foco en la transparencia, la comunicación continua y la atención de calidad, valores que han impulsado su crecimiento.

Uno de los hitos que marcó su madurez fue la creación de un modelo operativo propio, basado en la especialización, la digitalización y la mejora continua. El servicio a grandes lesionados ha sido clave para integrar la asistencia jurídica, médica y humana en un único proceso, garantizando una defensa integral para las víctimas.

Innovación tecnológica y talento: pilares de su crecimiento

La innovación tecnológica sigue siendo el motor del proyecto. Calculatuindemnizacion.es continúa desarrollando herramientas propias para:

Automatizar la gestión de expedientes.

Mejorar la trazabilidad y la información al cliente.

Reducir tiempos de resolución.

Aumentar la precisión jurídica mediante sistemas de control y seguimiento.

Esta digitalización, supervisada en todo momento por profesionales, ha permitido mantener una satisfacción media superior al 90%, consolidando la confianza de miles de usuarios.

Al mismo tiempo, la compañía refuerza su equipo con perfiles especializados en automatización, experiencia del cliente y gestión legal, impulsando un modelo híbrido que combina tecnología y criterio experto.

Cultura, propósito social y compromiso con las víctimas

Desde su creación, Calculatuindemnizacion.es ha mantenido un compromiso claro con las víctimas de accidentes de tráfico graves. Su cultura interna prioriza la empatía, la cercanía y la comprensión del impacto real de un siniestro en la vida de las personas.

La empresa promueve formación continua, bienestar del equipo y un entorno basado en la confianza y la flexibilidad, elementos que se traducen en un servicio más humano y responsable.

Además, impulsa iniciativas de concienciación como el evento anual Legal Talks, un espacio dirigido a profesionales del sector para analizar el marco legal, compartir prácticas responsables y profundizar en el impacto social de los accidentes.

Propósito y próximos retos

El propósito de Calculatuindemnizacion.es es claro: hacer del derecho de daños un servicio más humano, accesible y eficiente. Los próximos años estarán marcados por:

Mayor automatización de procesos.

Refuerzo del talento especializado.

Expansión del ecosistema digital.

Innovación en herramientas internas de evaluación y análisis.

Consolidación de alianzas con entidades jurídicas y sanitarias.

Tal como señala la compañía, “el éxito no se mide solo en números, sino en las vidas que ayudamos a reconstruir”.

