Stela Izquierdo, la consejera externa que acompaña a la alta dirección hacia el desarrollo sostenible - Estrategia y Talento directivo

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con experiencia internacional, trayectoria en administración pública, empresa privada y emprendimiento, Stela Izquierdo se posiciona como referente en gobierno corporativo y liderazgo, acompañando a consejos de administración en sectores estratégicos.

Trayectoria internacional y experiencia diversa

Stela Izquierdo ha construido una carrera marcada por la diversidad de escenarios y experiencias. Formada en Economía y Turismo en Países Bajos y Reino Unido, ha vivido en América Latina, Estados Unidos, Inglaterra y España, y ha viajado por todo el mundo por motivos profesionales y personales. Esta perspectiva internacional le ha permitido conocer de primera mano distintos modelos de gestión, culturas organizacionales y estilos de liderazgo.

Su trayectoria combina tres grandes dimensiones:

-Administración pública, con la gestión de proyectos europeos y nacionales de gran impacto social.

-Empresa privada, acompañando a equipos de alta dirección en pymes y multinacionales en áreas clave como estrategia, cultura, sostenibilidad o gestión de riesgos.

-Emprendimiento propio, que inició a los 27 años y que le enseñó la resiliencia, la visión estratégica y la empatía necesarias para comprender la complejidad de crear y sostener proyectos en entornos inciertos.

Consejera externa: valor para la alta dirección

Hoy, Stela Izquierdo se desempeña como consejera externa de consejos de administración y órganos de dirección, acompañando a empresas, asociaciones y organizaciones en procesos de transformación.

Su papel es aportar una mirada independiente, estratégica y humana que complemente la visión de la dirección. Desde fuera del día a día operativo, ayuda a detectar riesgos, anticipar tendencias, diseñar estrategias y fortalecer el gobierno corporativo.

Ha tenido el privilegio de trabajar con líderes de compañías de primer nivel en sectores tan diversos como energía, banca, turismo, industria, pharma, digital o movilidad. Entre ellas se encuentran Endesa, Leroy Merlin, Velilla Group, Banco Santander, Grupo Schoeller Allibert BV, Banco Sabadell, MAN, Grupo Iberostar, SIX Financial Europe, Adevinta, Leonardo Elicotteri, Insud Pharma, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Serveo y Meliá.

Esta experiencia transversal le ha dado la capacidad de adaptarse a entornos complejos y aportar soluciones creativas que conectan estrategia y personas.

Metodologías propias y aprendizaje continuo

Además de su rol como consejera, Stela es Master Coach Certificado y creadora de metodologías de aprendizaje que han sido implementadas en programas de liderazgo y transformación cultural en organizaciones globales.

Su convicción es clara: “no basta con transmitir conocimiento, hay que generar transformación real”. Por ello, ha diseñado metodologías innovadoras que permiten a los líderes de alta dirección desarrollar competencias clave, gestionar con mayor conciencia y construir culturas organizacionales sólidas.

Para ella, el aprendizaje continuo es un motor vital: cada proyecto y cada líder con el que trabaja le enseñan algo nuevo.

Pueblos Mágicos de España: desarrollo local con visión global

Uno de sus proyectos actuales es su labor como consejera externa en Pueblos Mágicos de España, una red que agrupa a más de 150 municipios en todo el país con el objetivo de potenciar su identidad cultural, histórica y turística.

Desde este rol, acompaña a la Junta Directiva de Pueblos Mágicos de España, formada por profesionales con capacidades y talentos extraordinarios. Con ellos, desarrolla proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo local, generan empleo y refuerzan la autoestima de las comunidades. “Lo más inspirador es ver cómo un pueblo pequeño puede convertirse en motor de cambio. En este equipo, además de trabajar, disfrutamos y compartimos la ilusión de transformar realidades locales en desarrollo sostenible”, afirma.

Visión de liderazgo y propósito vital

Para Stela Izquierdo, el liderazgo del siglo XXI no se mide en jerarquía, sino en capacidad de inspirar y servir. Su visión se basa en construir culturas sólidas, dar espacio al talento y generar confianza.

Ese estilo de liderazgo se nutre también de su vida personal. Hija de padres emprendedores que le transmitieron valores de valentía y esfuerzo, y parte de una familia de tres hermanas unidas, aprendió desde pequeña la importancia de la confianza y el apoyo mutuo. Reconoce, además, que su mayor apoyo está en su marido y en sus hijas, Lucía y Martina, a quienes llama sus “grandes maestras de vida”.

La salud también ha marcado su camino: haber estado tres veces al borde de la muerte le recordó lo frágil que es la existencia y le dio una certeza: cada día cuenta. Esa experiencia vital sostiene su propósito: “inspirar para transformar un mundo que funcione mejor”.

Una consejera con propósito

Hoy, Stela Izquierdo se presenta como una consejera externa que une estrategia y humanidad, con capacidad para guiar a los consejos de administración hacia el futuro. Su propuesta de valor combina experiencia internacional, visión estratégica, metodologías propias y un propósito claro que trasciende lo profesional.

En sus palabras: “El verdadero valor de un consejero no está en el cargo, sino en la confianza que genera y en la claridad que aporta en las decisiones difíciles. Yo creo en un liderazgo que conecta negocio, personas y sociedad, porque solo así las organizaciones pueden ser sostenibles y trascender en el tiempo”.

Contacto

Emisor: Estrategia y Talento directivo

Contacto: Estrategia y Talento directivo

Número de contacto: 630753502

Correo de contacto: hola@stelaizquierdo.com