Swiss-Belhotel International continúa su expansión por África con segunda propiedad en Nairobi

Nairobi, 25 de octubre

La compañía amplía su presencia en el continente africano y está en consonancia con su visión más amplia de capitalizar mercados emergentes con sólido potencial

Swiss-Belhotel International, ha anunciado la firma de su segunda propiedad en Nairobi, consolidando su presencia en la capital de Kenia. Este emocionante acontecimiento se produce habiendo transcurrido menos de un mes desde la firma de su anterior hotel en la ciudad.



El prestigioso Nairobi Safari Club será rebautizado como "Nairobi Safari Club by Swiss-Belhotel". La transición, que culminará con la adquisición total, está programada para el 1 de marzo de 2024. Al principio, la atención se centrará en incorporar un branding mínimo y los estándares de Swiss-Belhotel International, con planes posteriores de ir ajustando las ofertas del hotel.



Construido en 1984, Nairobi Safari Club es el único hotel de suites de Nairobi, que constituye un elemento emblemático de la zona central de la ciudad. Este hotel de 4 estrellas hace gala de 146 habitaciones que incluyen desde suites tipo estudio, hasta habitaciones panorámicas y suites presidenciales. El edificio ofrece amplias instalaciones para conferencias, incluidas exclusivas salas privadas en la última planta.



El hotel es propiedad de Mukawa (Hotels) Holdings Limited.



Las Directoras de Mukawa (Hotels) Holdings Limited, Clare Njeri Githunguri y Lilian Joy Nyagaki Githunguri, manifestando su satisfacción, señalaron: "Aunar fuerzas con Swiss-Belhotel International no es simplemente una decisión comercial, sino un compromiso de mejorar la experiencia Nairobi Safari Club y de establecer nuevos parámetros de referencia en hostelería. La fusión de nuestro legado con la experticia global de Swiss-Belhotel International brindará una experiencia de hospitalidad única para quienes viajen a Nairobi".



Esta firma estratégica de Swiss-Belhotel International no solo viene a ampliar su presencia en el continente africano, sino que además está en consonancia con su visión más amplia de capitalizar mercados emergentes con sólido potencial.



Mr. Gavin M. Faull, Presidente y Presidente Ejecutivo de Swiss-Belhotel International, señaló: "Conforme sigue creciendo el sector turístico en África, vemos cómo los propietarios de hoteles del continente muestran un mayor interés en nuestras marcas de categoría mundial. Nuestra trayectoria de crecimiento acelerado en Nairobi refleja nuestra confianza en el mercado de Kenia".



Laurent A. Voivenel, Vicepresidente primero de Operaciones y Desarrollo, región EMEA e India, así como Vicepresidente primero de Desarrollo del Talento y Recursos Humanos del Grupo en Swiss-Belhotel International, añadió: "Esto supone un importante hito para nosotros. Con la mirada puesta en las cambiantes dinámicas del mercado, estamos desarrollando estratégicamente nuestra cartera para animar a más clientes a probar nuestras marcas y hoteles. El emblemático estatus del Nairobi Safari Club en combinación con la excelencia operativa de Swiss-Belhotel brindarán sin duda una oferta hotelera única en el corazón de Nairobi".







