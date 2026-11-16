SYSTEM PROTEK se posiciona como referente en Catalunya en sistemas de alarma y videovigilancia sin cuotas - SYSTEM PROTEK

(Información remitida por la empresa firmante)

Cataluña, 16 de noviembre de 2026.- La posibilidad de proteger una vivienda o un negocio mediante una alarma sin cuotas, sin asumir pagos mensuales obligatorios, está abriendo espacio a modelos alternativos dentro del sector de la seguridad. En Cataluña, y especialmente en la provincia de Barcelona, SYSTEM PROTEK desarrolla su actividad alrededor de esta propuesta: instalar sistemas de alarma y videovigilancia que permiten al propietario mantener el control de sus equipos sin depender necesariamente de contratos de permanencia.

Fundada en 2010, la empresa acumula más de quince años de trayectoria en un mercado tradicionalmente vinculado a servicios de suscripción. Su evolución refleja una manera diferente de comercializar la seguridad, donde la adquisición de los dispositivos y la contratación de servicios adicionales pueden plantearse como decisiones independientes.

Un modelo de seguridad sin mensualidades obligatorias

La principal particularidad de SYSTEM PROTEK reside en su oferta de alarma sin cuotas, mediante la cual los clientes pueden adquirir los equipos y recibir notificaciones directamente en sus teléfonos móviles sin contratar una mensualidad.

Este planteamiento no excluye otras modalidades de protección. Quienes necesitan conectar su instalación a una central receptora de alarmas pueden hacerlo mediante un servicio adicional que sí conlleva una cuota. La diferencia está en que esa contratación no constituye una condición obligatoria para disponer del sistema.

Daniel B., CEO de SYSTEM PROTEK, explicaba esta filosofía en declaraciones recogidas por Diari de Catalunya: Muchos clientes nos llaman buscando una alternativa a las grandes compañías. Nuestro compromiso es ofrecerles seguridad real, sin ataduras y con total transparencia (traducción del catalán).

Barcelona, el principal foco de una actividad que alcanza Cataluña

Aunque la compañía desarrolla su posicionamiento en el conjunto de Cataluña, la provincia de Barcelona ocupa un lugar central en su actividad. Allí concentra especialmente su propuesta para viviendas, establecimientos comerciales y otras instalaciones que requieren soluciones adaptadas a sus características.

Su trabajo comprende desde sistemas convencionales de alarma hasta cámaras de videovigilancia, controles de acceso y tecnologías de detección. También contempla instalaciones con dificultades técnicas, como espacios sin suministro eléctrico o ubicaciones que carecen de conexión fija a internet.

La personalización adquiere importancia porque las necesidades de una vivienda particular no son equivalentes a las de un comercio, una comunidad de propietarios o una instalación industrial. Por ello, la empresa plantea evaluaciones previas de los espacios y sus posibles vulnerabilidades.

La propiedad de los equipos como elemento diferenciador

Más allá de la tecnología, el modelo introduce una cuestión económica: distinguir entre comprar un sistema de seguridad y contratar su supervisión permanente.

Esta separación permite comparar alternativas considerando no solo el desembolso inicial, sino también los costes acumulados y las prestaciones incluidas.

Tras más de quince años de actividad, SYSTEM PROTEK mantiene esta fórmula como eje de su propuesta en Barcelona y Cataluña, dentro de un sector donde las condiciones de contratación también forman parte de la decisión de compra.

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