TAES Formación roza los 30 años consolidándose como referente de la formación en Valencia - TAES FORMACIÓN

(Información remitida por la empresa firmante)

-El centro, fundado en 1997, ha formado durante casi tres décadas a ciudadanos, profesionales y empresas, adaptando su modelo a las necesidades del mercado laboral y a los cambios sociales y tecnológicos, acompañando además a las empresas en todo el proceso formativo.

Valencia, 05 de mayo de 2026.– TAES Formación se acerca a su 30º aniversario consolidándose como uno de los centros de formación de referencia en Valencia y en la Comunidad Valenciana. Desde su creación en 1997, la entidad ha mantenido una trayectoria continuada orientada a la formación de ciudadanos, profesionales y empresas, con un modelo basado en la calidad, la innovación, la adaptación constante a las necesidades del entorno y el acompañamiento integral a las empresas en sus procesos formativos.

El centro fue fundado bajo la dirección de María José Cerver, cuya trayectoria ha sido clave en la evolución del proyecto formativo. Desde sus inicios, TAES nació con el objetivo de ofrecer un nuevo enfoque a la formación, comenzando su actividad con cinco aulas en un espacio de 300 metros cuadrados.

De los inicios a la consolidación del proyecto formativo

Apenas unos años después de su apertura, el crecimiento del centro ya era evidente. En el año 2000, TAES Formación amplió sus instalaciones hasta alcanzar diez aulas y duplicar su superficie a 600 metros cuadrados, reflejo de una creciente demanda formativa y de la consolidación de su modelo educativo.

Durante sus primeros años de actividad, el centro obtuvo sus primeras homologaciones para desarrollar programas formativos y comenzó a colaborar con empresas en materia de formación. Entre 2001 y 2002 llegaron también sus primeras acreditaciones en calidad por parte del IVAC y AENOR, reforzando su posicionamiento como entidad comprometida con la excelencia en el ámbito educativo.

Reconocimiento institucional y conexión con el tejido empresarial

Uno de los hitos relevantes en su evolución se produjo en 2003, cuando obtuvo las homologaciones de Ciclos Formativos por parte de la Consellería de Educación en áreas clave como empresa e informática, además de impulsar planes de mejora basados en modelos de excelencia y responsabilidad social.

En 2005, TAES Formación recibió un reconocimiento por parte del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, destacando su trayectoria y su contribución al desarrollo de la formación profesional de calidad en el entorno autonómico.

En esta etapa también se reforzó la relación con empresas mediante iniciativas como los denominados “desayunos de trabajo”, encuentros profesionales orientados a conectar empresas, alumnos y equipo formativo.

Estas sesiones permitían detectar necesidades reales del mercado laboral, compartir experiencias y alinear la oferta formativa con las demandas del entorno empresarial.

Innovación, adaptación y evolución continua

A lo largo de los años, TAES ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En 2008 y 2009 impulsó la modernización de sus instalaciones, la creación de su departamento de I+D y el desarrollo de su propia plataforma de formación online, anticipándose a la digitalización del sector.

Posteriormente, amplió su oferta académica a nuevas áreas profesionales como dependencia, atención social, sanidad, hostelería, medioambiente y dependencia.

Consolidando su papel en la formación para el empleo. La creación de su agencia de colocación TAES Emplea reforzó su compromiso con la inserción laboral y el acompañamiento al alumno más allá de la formación.

Durante la crisis sanitaria de 2020, el centro adaptó rápidamente su modelo a la formación por videoconferencia y al teletrabajo, garantizando la continuidad del aprendizaje en un contexto de gran incertidumbre.

En los últimos años, TAES ha continuado evolucionando con nuevas certificaciones de calidad, sostenibilidad y seguridad, así como con la creación del Grupo TAES Formación y su incorporación al Registro de Empresas Valencianas Socialmente Responsables.

TAES Formación en 2026: experiencia, innovación y compromiso

A día de hoy, en 2026, TAES Formación se posiciona como una entidad consolidada que combina experiencia, innovación y adaptación constante. Con casi 30 años de trayectoria, el centro continúa formando a nuevas generaciones de profesionales y acompañando a empresas en todo su proceso formativo, integrando metodologías actuales, formación online y una estrecha relación con el tejido empresarial.

Su evolución refleja no solo el crecimiento de una organización, sino también su capacidad para responder a los cambios del entorno educativo, tecnológico y laboral, manteniendo siempre su enfoque en la calidad formativa y la empleabilidad.

Sobre TAES Formación

TAES Formación es un centro de formación con sede en Valencia fundado en 1997. A lo largo de casi tres décadas ha desarrollado programas formativos para particulares, empresas y profesionales, especializándose en la formación orientada al empleo y en el acompañamiento integral a empresas durante todo el proceso formativo.

Se ha consolidado como una entidad de referencia por su apuesta por la calidad, la innovación y la empleabilidad.

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