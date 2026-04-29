El talento español ante el reto de liderar una industria de 200.000 millones

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 29 de abril de 2026.

Históricamente, el éxito en el sector del videojuego se vinculaba a la dimensión de las infraestructuras y a la capacidad financiera de los grandes estudios. Hoy, en un escenario donde el mercado global escala hasta los 197.100 millones de dólares —triplicando los ingresos de la industria cinematográfica—, los paradigmas del poder han mutado. El sector ya no demanda únicamente fuerza laboral masiva; exige autores técnicos con la agudeza necesaria para liderar la convergencia entre eficiencia disruptiva e innovación estética.

Bajo esta premisa, Animum Creativity Advanced School, ratificada como la tercera mejor institución de animación 3D del mundo, despliega su nueva estrategia de alto rendimiento orientada a los videojuegos AAA. No se trata simplemente de una expansión académica, sino de una apuesta por profesionalizar el criterio artístico a través de la herramienta que hoy dicta las reglas del entretenimiento: Unreal Engine 5.

El cambio de paradigma: De la expansión a la eficiencia estratégica

La industria atraviesa una metamorfosis analítica. Tras años de crecimiento sobreacelerado, el mercado se enfrenta a una transición hacia la calidad técnica y la optimización de recursos. En España, con un impacto que ya excede los 2.500 millones de euros, la brecha de talento especializado sigue siendo uno de los principales desafíos para la consolidación del sector.

Ismael Gelabert, tutor en Animum y actual level designer en Maverick Games, define este momento con precisión:

"El sector de los videojuegos continúa su expansión, pero atraviesa un periodo de ajuste necesario. Estamos viendo una apuesta clara por la calidad y la optimización de recursos. Para el nuevo profesional, este entorno es más exigente, pero ofrece oportunidades excepcionales a los perfiles que combinan una base técnica sólida con una especialización real".

Unreal Engine 5: El estándar de excelencia y empleabilidad

La integración de Unreal Engine 5 como columna vertebral del currículo de Animum no es una elección de conveniencia, sino de rigor industrial. Para Gelabert, el dominio de esta tecnología es hoy una ventaja competitiva determinante:

"Entender Unreal es asimilar los flujos de trabajo reales y el pensamiento técnico aplicado al diseño. Para un artista o level designer, esta competencia se traduce en una capacidad superior de comunicar ideas de forma visual e interactiva, garantizando una integración inmediata en los procesos de producción más sofisticados".

En este sentido, Cristina García, tutora en Animum y level designer en Merge Games, añade: "Unreal Engine dota al artista de una versatilidad sin precedentes. Su posición en la vanguardia tecnológica asegura que el profesional sea capaz de anticipar la evolución de una industria en constante rotación".

El factor humano en la era de la automatización

El storytelling de Animum rompe con la formación tradicional. Su método se basa en la mentoría 1:1, conectando a los alumnos directamente con profesionales que hoy firman los créditos en grandes éxitos de la industria. Los estudiantes tienen la oportunidad de formarse con expertos que han desarrollado hits como Mortal Kombat 1, Asphalt 9, Star Citizen y Disney Speedstorm, entre otros.

No se trata de aprender a mover botones, sino de absorber la cultura de trabajo de las superproducciones que definirán la próxima década. En un contexto donde los estudios buscan experiencias más eficientes y optimizadas, esta conexión directa permite al alumno entender los estándares de calidad que exigen los proyectos internacionales.

Con esta iniciativa, Animum no sólo consolida su posición en el Top mundial de escuelas de arte 3D, sino que reafirma la capacidad de España para actuar como un nodo estratégico de "super-artistas": profesionales preparados para liderar tanto la vanguardia del desarrollo independiente como los flujos de trabajo de los proyectos AAA más ambiciosos del mercado internacional.