El Talentón impulsa 'El TardeÓN by Moona'; música, innovación y nuevas conexiones en el MUNA - El Talentón

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre

El nuevo concepto de tardeo de El Talentón reunirá a artistas y DJs canarios, jóvenes y personas emprendedoras en tres experiencias temáticas. El TardeÓN by Moona nace en Tenerife con la aspiración de viajar a otras islas y ciudades españolas, llevando consigo una forma de vivir los eventos en la que la música, la cultura y las conexiones entre personas comparten protagonismo.

La propuesta busca movilizar a la comunidad que ha crecido alrededor de El Talentón y acercarla a quienes tienen ganas de descubrir talento, compartir ideas y conocer gente. Cada tardeo tendrá una identidad musical y visual distinta. La innovación, una de las señas de identidad de El Talentón, estará presente tanto en el formato como en la manera de transformar cada encuentro en una experiencia participativa.

La innovación también consiste en cambiar los lugares y las formas en que nos encontramos. Queremos que una persona venga atraída por la música y descubra, además, una comunidad con la que comparte inquietudes, señalan Estefanía Castro y Juan Vera, cofundadores de El Talentón.

El ciclo de eventos musicales comenzará en el Espacio Moona, dentro del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en Santa Cruz de Tenerife. El museo, ubicado en el antiguo Hospital Civil de la ciudad, es un espacio dedicado al patrimonio natural y arqueológico de Canarias. Ese entorno cultural formará parte de la personalidad de El TardeÓN y de su propuesta de vivir el tardeo de otra manera.

Queremos que Espacio MOONA sea un espacio donde cada encuentro tenga su propia identidad y atmósfera. Cuidamos cada detalle —desde la programación y el entorno hasta las personas que nos visitan— para crear experiencias únicas, en las que todo forme parte de un mismo concepto, afirma Estefanía Chinea, CEO de Espacio MOONA.

El 10 de octubre, la música latina abrirá el ciclo, con Sergio Tejeda y su combo, DJ Frangil y Laura Mambox. Sergio y su formación pondrán el directo a la primera jornada, mientras que la sesión de DJ Frangil y la participación de Laura Mambox completarán una tarde pensada para celebrar el ritmo y el baile. Además el dress code del evento es el color blanco.

El 14 de noviembre llegará el cabaret, con Mel Ömana, artista grancanaria de propuesta musical y escénica versátil, y DJ La Maldita. El 26 de diciembre, la temática serán los años 20; los artistas de esta tercera cita se anunciarán más adelante. Las jornadas se celebrarán de 18:00 a 00:00 horas y contarán con sorpresas y sorteos. La programación quiere dar visibilidad a artistas y DJs de Canarias y sumar a creadores de contenido e influencers locales para llegar a más personas.

El proyecto está promovido por Start Talent On y coorganizado por El Talentón, Espacio Moona y E-Media Canary Project. La productora audiovisual, dirigida por Carmen Aguado, trabaja en Canarias apoyando proyectos y conectando a profesionales y entidades del sector audiovisual. Su mirada creativa contribuirá a dar a cada temática una identidad propia.

Nos atrae crear un concepto reconocible que pueda transformar el espacio en cada edición. Queremos que la experiencia se recuerde por lo que se vio y se escuchó, pero también por lo que sucedió entre las personas, explica Carmen Aguado, CEO de E-Media Canary Project.

A esta primera etapa se suma Canary Soul, el proyecto de los hermanos Yoel y Eliana Suárez. La idea con la que comenzaron surgió en El Talentón y hoy ambos trabajan para animar a los residentes a descubrir nuevas experiencias en las islas. Su colaboración ayudará a acercar El TardeÓN a la población joven.

Nos ilusiona reencontrarnos con la comunidad de El Talentón en este nuevo formato. Queremos que más jóvenes descubran planes diferentes en Canarias y conozcan a personas con sus mismas ganas de hacer cosas, expresan Yoel y Eliana.

Kai Clinic, dirigida por su CEO, Marta Mentado, patrocina el ciclo. Creemos en el valor de compartir tiempo, descubrir experiencias y crear vínculos dentro de nuestra comunidad. Por eso nos alegra apoyar El TardeÓN, señala Mentado.

Los impulsores aspiran a que estas primeras jornadas sean el comienzo de un formato capaz de llegar a otras islas y ciudades españolas. Su objetivo es construir desde Canarias una cita con la ambición creativa de los eventos de grandes ciudades y con el talento local como protagonista.

Las entradas para el encuentro inaugural están disponibles por 15 euros en Tomaticket.

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