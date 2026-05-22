TARS Design suma tres premios EVENTEX en una edición con proyectos para Islas Canarias y Startup Valencia

Stand Islas Canarias en FITUR - TARS Design

(Información remitida por la empresa firmante)

La agencia valenciana logra Oro, Plata y Bronce en los galardones internacionales de referencia en eventos y marketing experiencial, consolidando su posición en diseño de stands y producción de grandes eventos

Madrid, 22 de mayo de 2026.- TARS Design ha sido reconocida con tres premios en los Eventex Awards 2026, uno de los certámenes más prestigiosos del sector de los eventos y el marketing experiencial a nivel mundial. La agencia valenciana especializada en diseño, producción e instalación de espacios expositivos y eventos corporativos obtiene en una misma edición un Oro, una Plata y un Bronce por dos proyectos de naturaleza distinta: el stand de Islas Canarias en FITUR 2025 y la producción del Valencia Digital Summit 2024.



Los Eventex Awards reconocen desde 2009 las mejores iniciativas globales en eventos, experiencias de marca, innovación y comunicación. En su edición de 2026 recibieron más de 1.400 candidaturas procedentes de 58 países de los seis continentes.



Islas Canarias: Plata y Bronce por un stand que viajó por tres ferias internacionales

El stand diseñado y producido por TARS Design para Promotur Turismo de Canarias obtuvo la Plata en Exhibition Experience y el Bronce en Brand Experience - Travel and Leisure. El proyecto, inspirado en el concepto 'El mejor clima del mundo', se presentó en FITUR Madrid, WTM London e ITB Berlin 2025, demostrando la viabilidad de un mismo concepto expositivo en tres mercados internacionales distintos.



Sus 1.770 m combinaron arquitectura paramétrica con madera de chopo sostenible, 96 tubos LED cinéticos que evocaban los vientos alisios, un pórtico central de videowall de 14 x 3,5 metros y experiencias interactivas basadas en inteligencia artificial. El proyecto logró además una reducción del 22% en volumen de transporte y del 16% en huella de carbono por metro cuadrado respecto a la edición anterior, con cerca del 90% de los materiales diseñados para reutilizarse. El jurado internacional destacó un espacio "tecnológicamente avanzado, comercialmente eficaz y medioambientalmente responsable".



Valencia Digital Summit 2024: Oro en Conference por transformar la Ciudad de las Artes y las Ciencias

Por la producción integral del congreso tecnológico organizado por Startup Valencia, TARS Design obtuvo el Oro en la categoría Conference. La séptima edición de VDS transformó la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia en un ecosistema inmersivo de más de 30.000 m para 12.000 asistentes procedentes de 110 países. TARS diseñó y ejecutó siete escenarios simultáneos con identidades audiovisuales propias y una ceremonia inaugural con un espectáculo de láser mapping en vivo. El montaje completo se realizó en menos de diez días con un equipo de 40 profesionales propios coordinando a más de 100 externos.



Una agencia, dos disciplinas, tres reconocimientos

"Recibir tres premios Eventex en una misma edición, por proyectos tan distintos entre sí, confirma que el espacio físico es el medio más poderoso para conectar una marca con su audiencia".



Iván Moscardó, Project Management Officer, TARS Design



Sobre TARS Design

TARS Design es una agencia valenciana especializada en diseño, producción e instalación de stands para ferias internacionales y eventos corporativos de gran escala. Con sede en Riba-roja de Túria (Valencia), opera en más de 95 ciudades de 30 países y gestiona proyectos de alto nivel técnico para clientes institucionales y empresas internacionales.

Contacto

Emisor: TARS Design

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Descripción contacto: PMO

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