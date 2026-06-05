TarsLab presenta NÚCLEO en Russafart 2026: instalación inmersiva, luz y sonido en el corazón de Russafa

TARSLab Fluxo CismaART - Juanjo Ortiz

(Información remitida por la empresa firmante)

El laboratorio digital de TARS Design participa en el festival con la pieza central de FLUX, la propuesta artística del colectivo cisma.art en la Nave Cultural 3 Ribes

Madrid, 5 de junio de 2026.- TarsLab, el laboratorio digital de experimentación artística de TARS Design, participa esta semana en la 18ª edición de Russafart con NÚCLEO, una instalación inmersiva de luz y sonido creada específicamente para la Nave Cultural 3 Ribes del Parque Central de Valencia. La pieza forma parte de FLUX, el programa de arte tecnológico comisariado por el colectivo cisma.art dentro del festival, y se presenta junto a las obras Stack Mundi de Solimán López y Photon de Space Circles.



La inauguración tendrá lugar este viernes 5 de junio a las 19:00 horas en la CC Nave 3 Ribes (C/ Filipinas S/N, 46006 Valencia), con acceso gratuito hasta completar aforo. La instalación permanecerá abierta el sábado 6 de junio de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, y el domingo 7 de junio en el mismo horario de mañana y de 17:00 a 20:00.



Una obra concebida para el espacio

NÚCLEO es una instalación site-specific que investiga el diálogo entre dos tecnologías lumínicas de naturaleza opuesta: el láser y el LED. El núcleo físico de la pieza es un volumen suspendido compuesto por 150 tubos LED RGB de emisión 360°, colgados de una estructura de truss y configurados en una formación densa que recuerda a un organismo celular en suspensión. Desde las cuatro esquinas del espacio, otros tantos sistemas láser de 10W dirigen sus haces hacia ese cuerpo central, generando un campo de interacción visual en constante evolución.



La obra no se limita a lo técnico. Conceptualmente, NÚCLEO propone una metáfora sobre el encuentro entre lenguajes distintos: la precisión geométrica y lineal del láser frente a la naturaleza difusa y envolvente del volumen de LED. De esa tensión inicial surge, progresivamente, una coreografía de luz que avanza hacia estados de sincronía y equilibrio. El paisaje sonoro, diseñado como una capa espacial que acompaña la evolución visual, refuerza la percepción de la instalación como un organismo vivo que respira y se transforma.



El espectador no observa la obra desde fuera: se sitúa dentro del campo de interacción lumínica y sonora, y la pieza se revela de forma diferente según su posición y movimiento en el espacio.



TarsLab: donde el diseño se convierte en experiencia

TarsLab es la división de investigación y creación artística de TARS Design agencia valenciana especializada en diseño, producción e instalación de espacios para ferias y eventos corporativos a escala internacional. El laboratorio nació para explorar los límites entre arte, tecnología y arquitectura, desarrollando entornos audiovisuales e interactivos en los que la luz y el sonido funcionan como materia plástica. NÚCLEO es un paso natural en su línea de investigación sobre experiencias sensoriales inmersivas.



Sobre Russafart

Russafart es una bienal de arte contemporáneo celebrada en el barrio de Russafa de Valencia en los años pares. En su 18ª edición, el festival congrega a más de 300 artistas en más de 70 espacios del barrio, con acceso libre y gratuito durante tres jornadas. La organización corre a cargo de la Asociación Russafart e Imprevisual Gestión Cultural.

Contacto

Emisor: TARS Design

Nombre contacto: Juanjo Ortiz

Descripción contacto: Director Lab

Teléfono de contacto: 606915413