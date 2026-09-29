Tecnología para transformar los RR. HH. en un mundo que cambia sin aviso

59º Congreso Factor Humano. Innovación, liderazgo y nuevos retos - Zucchetti Spain

(Información remitida por la empresa firmante)

Zucchetti Spain apoya un año más el Congreso Internacional de AEDIPE, en su 59ª edición

Pamplona, 29 de septiembre de 2026.- La gestión de personas afronta un escenario marcado por el cambio constante, la evolución tecnológica y nuevas formas de trabajar. En este contexto, digitalizar los procesos de RR. HH. y avanzar hacia una gestión más conectada, automatizada e inteligente se ha convertido en una prioridad para las organizaciones.



Así ha quedado de manifiesto en el 59º Congreso Internacional AEDIPE, que ha reunido en Pamplona a más de 400 profesionales de dirección y gestión de personas y líderes empresariales.



"En un entorno que cambia tan rápido, la tecnología debe ayudar a las empresas a anticiparse y gestionar sus RR. HH. con más agilidad. La clave ya no está solo en digitalizar procesos, sino en conectarlos, automatizarlos y aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la calidad del dato y la toma de decisiones", señala Carlos Castellanos, Director de la División de Software de RR. HH. de Zucchetti Spain.



Digitalizar y conectar la gestión de RR. HH. para afrontar los cambios del mundo laboral

La inteligencia artificial está ganando peso en la gestión de personas. Hoy se incorpora a procesos de selección, talento, gestión del tiempo, analítica, nómina... Pero para aprovechar todo su potencial, es clave contar con datos fiables y con soluciones conectadas que integren los distintos procesos de RR. HH., reduzca tareas manuales y facilite una gestión más eficiente. No se trata de sumar herramientas independientes, sino de conectar la información y los procesos para avanzar hacia una gestión más ágil y coherente.



Sobre esta base, Zucchetti Spain aporta un ecosistema integral de soluciones que permite automatizar de forma coordinada los principales procesos de RR. HH., incorporando analítica y situando a la inteligencia artificial como protagonista.



Dentro de esta estrategia, su Operador IA de Nómina, único en el mercado, representa uno de los avances más diferenciales de la inteligencia artificial aplicada a RR. HH.. La solución es capaz de ejecutar procesos reales de nómina y administración de personal, detectar errores, proponer correcciones y realizar validaciones, reduciendo trabajo manual y mejorando la calidad del dato. Pero la aplicación de la IA en RR. HH. de Zucchetti va mucho más allá. Se extiende a ámbitos como la automatización de procesos administrativos, la validación inteligente de datos, los asistentes virtuales, la captura inteligente de documentos, la analítica avanzada, la planificación de recursos y la selección de personal.



El valor del software para impulsar la innovación en la gestión de personas

La transformación de RR. HH. debe apoyarse en una estrategia tecnológica que acompañe la evolución de las organizaciones de forma eficiente y segura. En este sentido, Zucchetti Spain se posiciona como partner tecnológico, combinando soluciones integradas, automatización, analítica e inteligencia artificial. Además, sitúa la vigilancia tecnológica como pilar de su estrategia, destinando anualmente el 15% de su facturación a I+D+i, con el objetivo de incorporar nuevas tecnologías a sus soluciones y anticiparse a las necesidades del tejido empresarial.



Su plataforma Zucchetti HR es el resultado de esta estrategia: un completo ecosistema de soluciones con tecnología de última generación y desarrollos diferenciales como el primer Operador IA de Nómina. Esta combinación refleja una apuesta por una gestión de personas más conectada, eficiente e inteligente, preparada para responder a un entorno laboral en constante transformación.



Sobre el Grupo Zucchetti

Con más de 40 años de historia, 1.250 millones de euros facturados en su división de software en 2024 y 9.500 empleados (2.600 en el área de I+D+i), el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia). Con soluciones de gestión de RR. HH., ERP, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia, está presente en más de 30 ciudades de Italia y tiene oficinas en 15 países: Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, en un proyecto de expansión en constante crecimiento.



Zucchetti en España

Zucchetti Spain es un punto de referencia en el sector TI nacional, con más de 35 años trayectoria, más de 300 empleados un canal de partners con 300 profesionales certificados, una facturación de 24,5 millones de euros en 2025 y más de 4.000 clientes. Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP, MES, BI, SGA, programación y planificación de la producción, gestión de la cadena de suministro; gestión de RR. HH., nómina, movilidad y espacios de trabajo, soluciones de automatización documental y ciberseguridad.



Mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales a los que destina el 15% de su facturación, y el apoyo del potente equipo del Grupo Zucchetti, lo que le ha reportado importantes reconocimientos: "Premio Mejor Proveedor del sector Despachos Profesionales" en 2025 (Premios ProDespachos & Emprendedores), "Premio Innovación 2024" (Premios Pasión por el Despacho); en 2023, "Premio Mejor Software de Gestión Empresarial" (XXIII Premios Byte TI); en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes Excelencia Empresarial); "Premio Innovación en Desarrollo de Software" en 2021 (Asociación Europea de Economía y Competitividad), "Premio Empresa del Año" en 2019 (Premios Tecnología Siglo XXI), y "Premio Mejor Software de RR. HH." en 2019 (Premios El Economista).

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