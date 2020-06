Tecnomari analiza los 5 smartphones con mejor cámara

Tecnomari, como empresa de móviles baratos de gran recorrido, analiza 5 dispositivos para que los usuarios que busquen móviles con buenas cámaras sepan cuales escoger

Móviles con la mejor cámara del mercado

Con el paso de los años, la calidad de las cámaras de los smartphones ha evolucionando hasta llegar al punto de ser la alternativa perfecta a las cámaras compactas. Motivo por el cual, la calidad de la cámara se ha convertido en un factor determinante al comprar móviles baratos.



Por este motivo, la empresa Tecnomari de móviles baratos ha hecho su top 5 de dispositivos con las mejores cámaras.



iPhone 11 Pro. Como no podía ser menos, la marca Apple no deja de sorprender con la tecnología presente en todos sus móviles iPhone. Concretamente este iPhone 11 Pro, posee triple cámara trasera.



Cámara principal de 12 megapíxeles y fotorreceptores, con lente gran angular de estabilización óptica de seis elementos. Un sensor de 12 megapíxeles con lente ultra gran angular de 120º de campo de visión y óptica de cinco elementos. Y, otro sensor de 12 megapíxeles con un teleobjetivo con zoom óptico 2x, zoom digital 10x, estabilización óptica de seis elementos. Sin lugar a duda, una gran apuesta si se busca comprar móviles iPhone.



Realme X50 Pro. Como no podía ser menos, este modelo de la marca china posee cuatro cámaras traseras de gran resolución. Así pues, en la parte trasera de este terminal hay un teleobjetivos de 12 megapíxeles con zoom óptico 2x, una cámara principal de 64 megapíxeles con zoom híbrido de 20x, un ultra angular de 8 megapixels y una lente B/N de 2 megapíxeles para retratos.



Samsung Galaxy S20 Ultra. Dentro de la gama de móviles Samsung está este smartphone que tiene tres cámara traseras: una cámara principal de 108 megapíxeles con una lente angular y estabilización óptica; una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles y lente con apertura f/2.2; un teleobjetivo de 48 megapíxeles con apertura f/3.5. Dicho esto, cabe destacar que esta es una compra sobre seguro si se están buscando móviles Samsung para capturar momentos a gran resolución.



Xiaomi Mi Note 10 Pro. Dentro de los móviles Xiaomi, se encuentra este dispositivo de cinco sensores, cuyo sensor principal tiene 108 megapíxeles. Junto a él, se encuentra un teleobjetivo de 12 megapíxeles y 2x, un teleobjetivo de 5 megapíxeles y 5x, un ultra gran angular de 20 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Otra muy buena compra si se buscan móviles Xiaomi.



Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Se trata de otro de los móviles Xiaomi a destacar gracias a su sensor de 64 megapíxeles con lente 6P, su ultra gran angular de 8 megapíxeles y campo de 119 grados, su lente macro con sensor de 5 megapíxeles y su sensor de 2 megapíxeles para el análisis de profundidad.



Así pues, estos son los 5 dispositivos que la empresa Tecnomari, empresa de móviles baratos, recomienda si se quieren comprar móviles iPhone, móviles Xiaomi, móviles Samsung o móviles Realme con buena cámara para capturar momentos a gran resolución.







