Telefónica confía en la gobernanza cloud de Insight para el puesto de trabajo

El proyecto implica la gestión, con ayuda de Insight, de la innovación en el puesto de trabajo de Telefónica en 16 países a nivel global

Madrid, 10 de abril de 2019. Insight Iberia, una división de Insight (NASDAQ:NSIT), proveedor global de Soluciones Tecnológicas Inteligentes™ incluido en el ranking Fortune 500, ha recibido la confianza de Telefónica para la gobernanza de su cloud en el puesto de trabajo y, como resultado, los equipos de Telefónica colaboran de manera mucho más dinámica y productiva, la información y los proyectos se gestionan de manera más eficiente y en menor tiempo, y se disminuye el tiempo en la toma de decisiones.

Aumentar la productividad, mejorar el trabajo en equipo y reducir tiempos de entrega; el reto para IT es conseguir herramientas que proporcionen esos resultados.

En el caso de Telefónica, una de las mayores compañías del mundo, con más de cien mil usuarios de múltiples nacionalidades repartidos en decenas de empresas en 16 países, gestionar la innovación en el puesto de trabajo no resulta nada sencillo. Se busca una misma experiencia de usuario, potenciando la colaboración y la movilidad, usando la misma tecnología y garantizando la seguridad.

La adopción de tecnologías Microsoft Office 365 está totalmente en línea con la estrategia corporativa de continua transformación. Un proceso que se inició hace 6 años, pero con un importante reto de complejidad en la gobernanza de los servicios y soluciones cloud en todas las empresas de Telefónica alrededor del mundo.

La continua innovación de Microsoft debe ser analizada y adaptada a las necesidades reales. Telefónica necesita medir y controlar el proceso de adopción de Office 365, siendo preciso simplificar la adopción de nuevos workloads y teniendo en cuenta aspectos técnicos, legales/compliance, idioma, etc.

“Estamos encantados de que una compañía como Telefónica haya confiado en Insight para la gestión de su plataforma cloud. El reto ha sido el poder asegurar a Telefónica la rentabilidad de la inversión realizada en cloud mediante el aseguramiento de la adopción interna, la reducción de costes indirectos, y el posicionamiento de la compañía como una empresa que democratiza la tecnología en el puesto de trabajo.”, afirma Pablo Ruiz-Hidalgo, Country Manager de Insight Iberia.

La clave, los Servicios de Consultoría de Insight:

Insight colabora en la gobernanza del cloud de Telefónica con recursos técnicos del más alto nivel a través de varias herramientas complementarias: un avanzado gestor colaborativo de proyectos de innovación en el puesto de trabajo, dashboards basados en PowerBI para la toma ágil de decisiones, y la generación de guías de administración para cada carga de trabajo de Office 365 implementada.

En declaraciones de Antonio Pinilla, Senior IT Manager de Telefónica Global Technology, “tener a Insight nos ha ayudado a ordenar y gobernar nuestros servicios y soluciones cloud desde el punto de vista técnico. Gracias a la cercanía de sus consultores e ingenieros que trabajan con nosotros, se adaptan completamente a nuestras necesidades, pues conocen nuestra estrategia, dominan la tecnología y son capaces de valorar el impacto.”

Con la ayuda de Insight ahora disponen de un entorno cloud en el puesto de trabajo, dinámico, flexible y colaborativo. Además proporciona a la compañía informes internos periódicos que ayudan a realizar un seguimiento y a asimilar la innovación de Microsoft. Para las áreas técnicas, los cuadros de mando basados en BI habilitan la toma ágil de decisiones y el acceso a documentación y formación.

Como resultado de todo ello, Telefónica está ahora prácticamente al día en la incorporación de nuevas funcionalidades de Office 365, con el consiguiente impacto positivo en el puesto de trabajo. Insight facilita el seguimiento del roadmap de innovación de Microsoft.

Ahora las decisiones se toman más rápidamente. La organización dispone de un modelo de seguimiento de toda la actividad, las ideas se transforman en iniciativas y se produce un intercambio de información muy ágil y colaborativo.

Se ha mejorado la gestión de la información más relevante mediante cuadros de mando simplificados, con KPIs que vienen definidos por una estrategia de mayor movilidad y adopción de las herramientas digitales.

Hay garantía de resolución de cualquier reto relacionado con la gobernanza cloud al tener detrás, por parte de Insight, una estructura de soporte altamente cualificada y con una visión general.

Así, la innovación continua en el puesto de trabajo es una realidad, y la rápida adopción de Microsoft Teams es un ejemplo de ello. Este moderno hub de productividad de Microsoft, que potencia la colaboración y la comunicación, está siendo aprovechado en tan sólo seis meses por 72.000 usuarios, que representan el 55% de la base. El objetivo es que en tan sólo 10 semanas más, el 100% de los usuarios tengan la posibilidad de usarlo.

