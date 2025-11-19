Temu, galardonada con el Premio Oro “Marketplace Revelación” en los Marketplaces Awards 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Los premios, organizados por MarketplacesHoy y que contaron con la participación de un jurado de expertos del sector, reconocen a las empresas que están definiendo el futuro del comercio digital en España.

Madrid, 19 de noviembre de 2025.

Temu ha sido reconocida con el Premio Oro en la categoría “Marketplace Revelación” en los Marketplaces Awards 2025, el principal evento en España que celebra la innovación y la excelencia en el ecosistema de marketplaces.

El premio fue entregado durante la gala de 2025 celebrada en Madrid el 13 de noviembre, un encuentro que reunió a marketplaces, marcas, agencias y socios tecnológicos para reconocer los logros más destacados en más de 20 categorías.

Temu destacó en la categoría “Marketplace Revelación”, que valora a las plataformas por su trayectoria de crecimiento, aceptación por parte de los consumidores y su capacidad de colaboración significativa con socios locales y vendedores nacionales.

“Temu ofrece a los consumidores españoles productos asequibles sin renunciar a la calidad”, señaló un portavoz de la compañía. “Cada vez más vendedores españoles se unen a nuestra plataforma, lo que ampliará la oferta para los consumidores y generará oportunidades de crecimiento para las empresas locales”.

Este reconocimiento se suma al reciente galardón de Temu como “Mejor e-Commerce del Año” en el e-Show 2025, celebrado en Barcelona. Tres años después de su lanzamiento en Europa, Temu sigue ganando popularidad entre los consumidores españoles gracias a su amplia variedad de productos asequibles y de calidad.

Según un estudio reciente de IPSOS, el 77% de los usuarios de Temu en España considera que la plataforma ofrece una excelente relación calidad-precio, mientras que el 89% afirma que los precios más altos no implican necesariamente una mejor calidad, reflejando un cambio en las expectativas de los consumidores respecto al valor y la variedad.

Sobre Temu:

Temu es una plataforma global de comercio electrónico que conecta a los consumidores con millones de fabricantes, marcas y socios comerciales. Con presencia en más de 90 mercados en todo el mundo, Temu está comprometida con ofrecer productos asequibles y de alta calidad que ayuden a sus clientes a mejorar su día a día.