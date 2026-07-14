Temu triplica las marcas incluidas en sus medidas proactivas de protección de la propiedad intelectual

Temu - Pexels

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio de 2026.-

El informe anual de Temu sobre Protección de la Propiedad Intelectual detalla la ampliación de las medidas aplicadas tanto en el proceso de alta de vendedores como en los productos publicados en la plataforma. La supervisión proactiva abarca ya más de 15.000 marcas

Temu ha ampliado su protección de la propiedad intelectual durante el último año, triplicando el número de marcas que supervisa proactivamente hasta superar las 15.000. Por cada retirada reactiva de productos potencialmente infractores, Temu realizó 331 retiradas proactivas, frente a las aproximadamente 200 registradas un año antes, según su Informe de Protección de la Propiedad Intelectual 2026.



El informe anual, que abarca el periodo comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026, detalla cómo Temu aplica las normas de su plataforma en materia de derechos de propiedad intelectual y los resultados obtenidos.



Cifras clave del informe:



• La base de datos de monitoreo proactivo de Temu abarca más de 15.000 marcas, frente a las más de 5.000 registradas un año antes.



• Por cada retirada reactiva de productos potencialmente infractores, Temu realizó 331 retiradas proactivas, frente a una proporción aproximada de 200 a 1 un año antes.



• La base de datos de monitoreo proactivo de Temu contiene más de 47 millones de imágenes y 9,5 millones de palabras clave, tras multiplicar por más de nueve la cobertura de imágenes durante el último año.



• Las reclamaciones relacionadas con la propiedad intelectual se resuelven, de media, en menos de 24 horas.



• Temu mantuvo contacto con más de 130 asociaciones sectoriales durante este periodo, casi el doble que el año anterior.



Temu realiza controles proactivos y retira productos infractores mediante una combinación de tecnología propia de detección y un equipo de revisores expertos. La detección temprana reduce la carga que supone para las marcas hacer valer sus derechos, especialmente en el caso de las pequeñas empresas que no cuentan con equipos especializados en propiedad intelectual.



"Trabajamos para proteger la propiedad intelectual antes de que se convierta en un problema para los titulares de derechos", afirmó un portavoz de Temu. "El informe refleja nuestras prioridades: detectar y retirar de forma proactiva los productos potencialmente infractores, resolver con rapidez los casos notificados y trabajar directamente con las marcas para que el sistema siga mejorando".



Supervisión en cada etapa

Temu verifica a los vendedores antes de que puedan incorporarse y publicar productos en la plataforma. Durante el último año, más del 40% de los nuevos solicitantes fueron rechazados en el proceso de alta por no superar los controles de verificación. Temu cerró más de 16.000 tiendas durante el periodo por infracciones reiteradas de propiedad intelectual.



Cada producto se contrasta con una base de datos de monitoreo proactivo de más de 47 millones de imágenes y 9,5 millones de palabras clave antes de su publicación, y sigue siendo supervisado una vez publicado.



Temu también ha desplegado una función de concienciación para consumidores en todos los mercados en los que opera. Las búsquedas de términos como "falso", "imitación" y "falsificación" no arrojan resultados y, en su lugar, muestran un mensaje sobre los riesgos de las falsificaciones. Esta función bloquea más de 80.000 búsquedas de este tipo cada día.



Colaboración con marcas y empresas

A través de la Brand Guardian Initiative (BGI), lanzada en abril de 2024, las marcas trabajan con Temu para integrar sus marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual en los sistemas de monitoreo de la plataforma, de modo que las infracciones puedan detectarse antes. La iniciativa trabaja directamente con más de 3.000 marcas, incluidas alrededor de 500 pequeñas y medianas empresas. Las marcas participantes reciben apoyo individualizado y datos periódicos sobre las acciones de protección, vendan o no en Temu. Temu también ofrece cursos sobre cumplimiento en materia de propiedad intelectual a través de su Seller Education Center.



Una colaboración más estrecha con la comunidad de propiedad intelectual

Durante el último año, Temu ha mantenido contacto con más de 130 asociaciones de propiedad intelectual, casi el doble que el año anterior. En abril de 2026, se incorporó a la International Anti-Counterfeiting Coalition, reforzando así su participación en el Marketplace Advisory Council de la coalición. También trabaja con grupos internacionales y nacionales de propiedad intelectual, entre ellos la International Trademark Association y la Union des Fabricants de Francia.



"Una protección sólida de la propiedad intelectual es esencial para el buen funcionamiento de un marketplace", afirmó el portavoz de Temu. "Nuestro trabajo protege a los titulares legítimos de marcas, ayuda a los consumidores a comprar con confianza y refuerza la credibilidad de nuestro marketplace. Seguiremos invirtiendo en las personas, herramientas y alianzas que hacen que esa protección sea cada vez más sólida".



Acceder al Informe sobre la Protección de la Propiedad Intelectual completo.



Emisor: Temu

Contacto

Nombre contacto: Rosa E.

Descripción contacto: Marlow

Teléfono de contacto: 912 811 058