TERCoaching Europa impulsa el bienestar empresarial con neurociencia aplicada al liderazgo y al talento - TERCoaching Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de septiembre.- La transformación de los modelos de sistemas y automatizaciones de inteligencia artificial, la gestión de los equipos de personas y la necesidad de desarrollar nuevas habilidades directivas están modificando las prioridades de las organizaciones.

En este escenario, la neurociencia aplicada al ámbito humano y profesional aporta herramientas para diferenciar y humanizar las marcas personales, comprender mejor determinados procesos vinculados con el comportamiento y los valores humanos, influir en una comunicación eficiente entre equipos y favorecer una adecuada toma de decisiones.

Los equipos apuntan a que quieren ser marcas humanizadas y cada integrante, como máximo exponente de su marca profesional, quiere ser marca en los diversos entornos en los que se relaciona, como redes, comunidades, etc. En esta línea, TERCoaching Europa desarrolla su actividad mediante programas que combinan neurocoaching empresarial, liderazgo e inteligencia emocional para salvaguardar a las personas en su huella, propósito o diversidad y en la gestión óptima de sus roles aplicados al talento.

Neurocoaching empresarial aplicado al desarrollo y la gestión del talento

Es el desarrollo del talento para humanizar y diferenciar a la persona lo que constituye uno de los principales ámbitos de actuación de TERCoaching Europa. Esta organización plantea programas exclusivos adaptados a las necesidades del objetivo concreto requerido, con diagnóstico, plan de acción y seguimiento, con el propósito de trabajar sobre el storytelling de las personas de forma ética y con sus valores comunes, que se integran en los de la empresa.

En este sentido, se trabajan los roles y hábitos de responsables y la adecuación de patrones de comprensión de profesionales en los equipos mediante un método que incorpora conocimientos procedentes de la neurociencia y de las últimas metodologías innovadoras del coaching ejecutivo, la programación neurolingüística de alto impacto y la psicología positiva.

Dentro de esta propuesta, el neurocoaching empresarial se integra con disciplinas como el neuroliderazgo y la neurocomunicación. Este enfoque permite abordar cuestiones relacionadas con la manera en la que se ejerce el liderazgo, se transmiten los mensajes con valores dentro de una organización o se gestionan las relaciones profesionales con tecnologías.

Asimismo, la inteligencia emocional constituye igualmente uno de los pilares del neuromarketing y las neuroventas por objetivos, presentes en sus programas para la creación de un contexto y sistema relacional de éxito y entendimiento, así como para la consecución o implementación de objetivos.

TERCoaching Europa también trabaja sobre el desarrollo de habilidades vinculadas con la concentración, el talento y el rendimiento profesional, con la finalidad de que las personas desarrollen su máximo potencial. Integrar los conocimientos y herramientas trabajados que mejor le funcionen a la persona en el día a día de las organizaciones es un reto cuando, en principio, no se usaban o se desconocían. Se trata de convertirlos en un hábito que salvaguarde el bienestar y el buen hacer del profesional.

La compañía estructura su propuesta alrededor de la Metodología TER, referente a los tres conceptos esenciales de un desarrollo eficaz: Transformación (mejora continua), Estrategia y Resultados. De esta forma, abre una ventana de observación a sus participantes, con dinámicas adaptadas teniendo en cuenta sus inquietudes.

Neurociencia aplicada al liderazgo y al bienestar de los equipos



La aplicación de la neurociencia no se limita a la dirección de equipos. TERCoaching Europa cuenta con programas relacionados con NeuroMarketing, NeuroComunicación, NeuroLiderazgo y NeuroVentas, áreas que trasladan este enfoque a diferentes funciones de la actividad empresarial.

En el ámbito comercial, el neuromarketing y las neuroventas permiten trabajar sobre aspectos relacionados con la influencia en la comunicación, la percepción y los procesos de decisión. El neuroliderazgo, por su parte, centra la atención en el papel de quienes dirigen equipos, mientras que la neurocomunicación aborda la forma en que se construyen y transmiten los conceptos de identidad y liderazgo en entornos profesionales.

Entre las iniciativas desarrolladas por la organización figura también Siembra Empresas, que incorpora además herramientas para la deontología humana del uso de la inteligencia artificial. De esta manera, diferentes áreas del negocio se trabajan desde una perspectiva conjunta y orientada al desarrollo del proyecto.

Fundada por Marité Rodríguez, CEO de TERCoaching Europa, la organización mantiene desde hace más de 15 años su actividad centrada en la aplicación de estos conocimientos al entorno profesional y empresarial. TERCoaching Europa busca trasladar estas disciplinas a las necesidades concretas de empresas y profesionales de vanguardia para avanzar con ventaja.

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