TerraMaster refuerza sus soluciones de almacenamiento empresarial para datos y videovigilancia

BBS - TERRAMASTER

(Información remitida por la empresa firmante)

TerraMaster está acelerando aún más su expansión en el mercado del almacenamiento empresarial, con las soluciones NAS en formato rack como eje central de su cartera. La empresa ofrece a clientes empresariales, distribuidores, revendedores e integradores de sistemas soluciones de infraestructura de almacenamiento flexibles, fiables y escalables

Madrid, 25 de agosto de 2026.- A medida que los datos empresariales continúan creciendo, las necesidades de almacenamiento están evolucionando más allá de la simple disponibilidad de una gran capacidad. Las empresas necesitan cada vez más soluciones para la copia de seguridad de datos, la recuperación de datos, el almacenamiento centralizado y la protección de datos a largo plazo. Al mismo tiempo, el creciente volumen de datos de videovigilancia y las nuevas necesidades de datos derivadas de las aplicaciones de IA están llevando a las empresas a replantearse cómo construyen y gestionan su infraestructura de datos.

Para responder a estas necesidades, TerraMaster se centra actualmente en dos escenarios principales de aplicación empresarial:

Protección de datos empresariales

Las soluciones NAS en formato rack de TerraMaster pueden actuar como infraestructura centralizada de copia de seguridad y protección de datos, ayudando a las empresas a gestionar de forma centralizada los datos procedentes de ordenadores, servidores y otros sistemas empresariales. Combinadas con la solución BBS (Business Backup Solution) específica de TerraMaster, las empresas pueden crear un sistema integral de protección de datos que cubra la copia de seguridad centralizada, la recuperación de datos, la protección de múltiples dispositivos y la protección de datos en múltiples ubicaciones, ayudando a reducir los riesgos de pérdida de datos e interrupción de las operaciones empresariales.

Almacenamiento para videovigilancia

A medida que el volumen de datos de vídeo continúa creciendo en tiendas minoristas, almacenes, campus empresariales, instituciones educativas y otros entornos, las soluciones NAS en formato rack de TerraMaster pueden funcionar como plataformas de almacenamiento de alta capacidad y escalables para sistemas de videovigilancia. Cuando se integran con cámaras IP, equipos de red y sistemas de videovigilancia existentes, pueden admitir el almacenamiento centralizado, la conservación de vídeo a largo plazo y el archivado de vídeo.

Una gama de soluciones NAS empresariales para diferentes proyectos

TerraMaster ha establecido una cartera de soluciones NAS en formato rack y torre diseñadas para satisfacer diferentes necesidades de capacidad y rendimiento, entre ellas U4-500, U8-500 Plus, U12-500 Plus, T9-500 Pro y T12-500 Pro.

Desde pequeñas y medianas empresas y sucursales hasta soluciones de almacenamiento empresarial de alta capacidad y aplicaciones profesionales de alto rendimiento, los socios pueden seleccionar el producto adecuado en función del volumen de datos de los clientes, sus requisitos de rendimiento y sus planes de expansión futuros.

TOS 7: construyendo una base de datos local para futuras aplicaciones de IA

Con el nuevo sistema operativo TOS 7, las soluciones NAS de TerraMaster refuerzan las capacidades empresariales de gestión y almacenamiento de datos, al tiempo que proporcionan una base de datos local escalable para futuras aplicaciones, como la IA privada y las bases de conocimiento empresariales.

Más información sobre las soluciones NAS empresariales y el programa de partners de TerraMaster:

https://www.terra-master.com/pages/terramaster-partner

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Acerca de TerraMaster TerraMaster es una marca profesional especializada en soluciones de almacenamiento innovadoras para usuarios domésticos, empresariales y corporativos. Con un enfoque en el rendimiento, la fiabilidad y la experiencia del usuario, ofrecemos productos NAS y DAS de última generación para satisfacer una amplia gama de necesidades de almacenamiento.

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