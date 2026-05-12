The Factory School inicia su primer Programa de IA para Arquitectura con gran demanda profesional

The Factory School lanza su Programa de IA para Arquitectura - The Factory School

(Información remitida por la empresa firmante)

La formación, que cuenta con título universitario propio otorgado por UTAMED, Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, responde al creciente interés de arquitectos, diseñadores y estudios por incorporar inteligencia artificial en procesos de ideación, visualización, comunicación y presentación de proyectos

Madrid, 12 de mayo de 2026.- The Factory School ha iniciado la primera convocatoria de su Programa Profesional en Inteligencia Artificial para Arquitectura con una excelente acogida por parte de profesionales y estudiantes del sector. El arranque del programa, que comenzó hace una semana, confirma el creciente interés de arquitectos, proyectistas, diseñadores y perfiles vinculados al sector AECO por aprender a integrar la inteligencia artificial en sus flujos de trabajo de forma práctica y orientada a proyectos reales.



Además, la formación cuenta con título universitario propio con aval académico de UTAMED, Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, lo que refuerza su orientación profesional con un respaldo académico adaptado a las nuevas competencias digitales que demanda el sector.



La inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología experimental para convertirse en una herramienta cada vez más presente en estudios de arquitectura, departamentos de diseño, equipos de visualización y profesionales independientes. Su aplicación ya no se limita a la generación de imágenes, sino que empieza a intervenir en fases clave del proceso arquitectónico: investigación visual, desarrollo conceptual, exploración de alternativas, creación de referencias, adecuación a normativa, redacción de memorias, presentación de propuestas y comunicación con clientes.



En este contexto, The Factory School ha puesto en marcha el Programa Profesional en Inteligencia Artificial para Arquitectura, una formación online diseñada para que los profesionales del sector aprendan a utilizar la IA con criterio, integrándola dentro de un flujo de trabajo arquitectónico coherente y aplicable.



Una respuesta a las nuevas necesidades del sector

El buen arranque de esta primera convocatoria refleja una demanda clara: los profesionales no buscan únicamente conocer nuevas herramientas, sino entender cómo utilizarlas de forma efectiva en su día a día. La velocidad con la que evolucionan las plataformas de generación de imágenes, los asistentes conversacionales y las soluciones de automatización obliga a los arquitectos a desarrollar nuevas competencias digitales capaces de dar respuesta a las nuevas exigencias del mercado.



El programa aborda esa necesidad desde una perspectiva práctica. Su objetivo no es presentar la inteligencia artificial como una solución aislada, sino como una capa de apoyo que mejora y optimiza las diferentes fases del trabajo arquitectónico. Desde la creación de conceptos iniciales hasta la producción de imágenes, las exigencias técnicas y documentales, la generación de narrativas de proyecto o la preparación de materiales para clientes, la IA permite acelerar procesos y ampliar las posibilidades expresivas del arquitecto.



"La alta participación en esta primera convocatoria demuestra que la inteligencia artificial ha dejado de percibirse como una tendencia lejana y empieza a formar parte del presente profesional de la arquitectura", señala Óscar Martín, director académico del programa de The Factory School. "El reto no está solo en usar herramientas de IA, sino en saber cuándo utilizarlas, cómo combinarlas y cómo incorporarlas a un proceso de diseño real con criterio arquitectónico".



De la inspiración visual a la comunicación del proyecto

Uno de los grandes cambios que introduce la inteligencia artificial en arquitectura está relacionado con la rapidez para explorar ideas. La búsqueda de referencias, la construcción de moodboards, la generación de atmósferas o la visualización de conceptos pueden apoyarse ahora en herramientas capaces de producir alternativas en menos tiempo y con mayor capacidad de iteración.



Esta posibilidad no sustituye el conocimiento arquitectónico, pero sí amplía la forma en la que los profesionales pueden pensar y comunicar un proyecto. Un arquitecto puede utilizar la IA para estudiar lenguajes visuales, preparar imágenes de apoyo para una presentación, definir una narrativa gráfica o generar versiones alternativas de una propuesta antes de entrar en fases más técnicas de desarrollo.



La clave está en entender que la IA no convierte automáticamente una idea en un buen proyecto. Su valor depende del criterio del profesional que la utiliza. Por eso, una formación específica resulta especialmente relevante: permite pasar del uso intuitivo o superficial de las herramientas a una aplicación más ordenada, productiva y alineada con las necesidades reales de un estudio.



Formación práctica con respaldo universitario

El curso de inteligencia artificial para arquitectura de The Factory School nace para responder a esta transformación. Su enfoque combina el aprendizaje de herramientas con la construcción de flujos de trabajo aplicables a arquitectura, evitando una visión meramente tecnológica.



La obtención de un título universitario propio con aval académico de UTAMED aporta un valor añadido para aquellos profesionales que buscan no solo actualizar sus competencias, sino también acreditar formalmente una especialización emergente en el ámbito de la arquitectura y la inteligencia artificial.



Con el éxito de esta primera convocatoria, The Factory School refuerza su apuesta por la formación especializada en nuevas competencias digitales aplicadas a la arquitectura, la ingeniería y el diseño.



Sobre The Factory School

The Factory School es un centro de formación online especializado en arquitectura, BIM, visualización arquitectónica, realidad virtual e inteligencia artificial aplicada a sectores profesionales técnicos y creativos. Su oferta formativa está orientada a profesionales y estudiantes que buscan actualizar sus competencias técnicas y digitales mediante programas prácticos, conectados con las demandas reales del mercado y centrados en herramientas utilizadas en entornos profesionales.

Contacto

Emisor: The Factory School

Nombre contacto: Carme Martínez Ferris

Descripción contacto: Content and Creative Executive

Teléfono de contacto: +34 689 66 44 98



