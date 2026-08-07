The Gundam Base Rolling Pop-Up Tour llega a España para acercar el universo Gundam a todos los fans - BANDAI ESPAÑA

(Información remitida por la empresa firmante)

Bandai pone en marcha The Gundam Base Rolling Pop-Up Tour, una experiencia itinerante única diseñada para conectar con la comunidad de fans de Gundam y acercar el universo Gunpla a nuevas ciudades de toda España.

Madrid, 7 de agosto de 2026.- Con este tour, Bandai continúa reforzando su compromiso con la comunidad Gundam y la cultura japonesa, creando un espacio donde tanto los aficionados de toda la vida como quienes descubren Gundam por primera vez puedan compartir su pasión, aprender, construir y disfrutar juntos de una de las franquicias más emblemáticas del entretenimiento.

El gran protagonista del tour será un espectacular camión completamente tematizado con la imagen de Gundam que, una vez desplegado, se transforma en un espacio expositivo y comercial de más de 100 m, recreando la experiencia de Gundam Base, el concepto oficial de tiendas especializadas de Bandai Hobby.

Los visitantes podrán acceder a una amplia selección de productos, incluyendo referencias habituales de Gunpla y una cuidada colección de modelos exclusivos.

Más información en Instagram

Un recorrido por los grandes eventos de la cultura pop en España

The Gundam Base Rolling Pop-Up Tour comenzará su recorrido en A Coruña, dentro del festival Viñetas desde o Atlántico, primera parada de una gira que llevará la experiencia oficial a algunos de los principales eventos de cultura pop y ocio de España.

Tras su estreno en Galicia, el tour continuará su viaje por España con una parada en Valencia en septiembre y presencia en grandes eventos como Comic-Con Málaga y Manga Barcelona, entre otros, llevando el universo Gundam a miles de aficionados de todo el país.

Cada ciudad ofrecerá la misma esencia del proyecto: un espectacular espacio itinerante donde los visitantes podrán descubrir productos exclusivos, participar en actividades gratuitas, iniciarse en el montaje de Gunpla y fotografiarse junto al impresionante RX-78-2 Gundam de 3 metros de altura, uno de los grandes iconos del tour.

Con esta iniciativa, Bandai reafirma su compromiso de seguir impulsando la comunidad Gundam en España, llevando la experiencia más allá de las tiendas y creando nuevos espacios donde los fans puedan reunirse, compartir su afición y descubrir todo lo que hace único al universo Gundam.

¿Qué es GUNDAM?

La serie de anime que comenzó con la emisión de MOBILE SUIT GUNDAM en 1979 se conoce como la SERIE GUNDAM. Es una obra de ciencia ficción en la que aparece un robot ficticio llamado GUNDAM.

La SERIE GUNDAM abarca diversos universos y configuraciones. Aunque cada uno tiene su propio contexto y ambientación, algunos están estrechamente relacionados entre sí, compartiendo batallas únicas dentro de sus respectivas líneas temporales.

La serie ha ganado popularidad no solo como una destacada obra de ciencia ficción, sino también por sus complejas tramas y su narrativa expresada a través de la animación.

¿Qué es GUNPLA?

Son los model kits de robots y naves de combate denominados mobile suits y mobile armours que aparecen en la SERIE GUNDAM. La experiencia de montar un GUNDAM por sí mismo ha cautivado a numerosos fans en todo el mundo. Desde la creación del primer modelo a escala 1/144 en 1980, se han vendido un total de 700 millones de unidades hasta su 40.º aniversario en 2020.

Nota:

*El evento puede modificarse o cancelarse sin previo aviso.

*Los artículos a la venta y los detalles de la exhibición pueden variar según la ubicación.

*Las imágenes incluidas en esta nota de prensa están generadas por IA, son solo con fines ilustrativos y están sujetas a cambios.

Sobre Bandai Namco

Bandai Namco existe para compartir Sueños, Diversión e Inspiración con personas de todo el mundo. "Conectando a la gente y a las sociedades a través del disfrute de productos y servicios de entretenimiento únicos, trabajamos para crear un futuro más brillante para todos."

Para obtener información sobre la G-Base o concertar entrevistas con miembros de Bandai España, contactar con bandaispirits@bandai.es

Contacto

Emisor: BANDAI ESPAÑA

Contacto: BANDAI ESPAÑA

Número de contacto: 917 211 616