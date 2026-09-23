The Optimus Minds cumple tres años de actividad en el sector educativo

Diego Núñez Fernández-Shaw, fundador de The Optimus Minds. - Diego Núñez Fernández-Shaw

(Información remitida por la empresa firmante)

La consultora celebra su tercer aniversario tras consolidar una cartera con más de 25 clientes y ampliar sus servicios a escala internacional

Madrid, 23 de septiembre de 2026.- La consultora educativa The Optimus Minds celebrará el próximo 26 de septiembre su tercer aniversario tras completar una etapa de crecimiento. Desde su fundación en Madrid en 2023, la entidad ha pasado de ser un proyecto emprendedor sin facturación inicial a consolidarse como una consultora educativa boutique con actividad internacional, un equipo multidisciplinar y más de 25 clientes en su portfolio.



Durante este periodo, la firma ha trabajado con universidades, escuelas de negocio, grupos educativos, centros de enseñanza y organizaciones de formación no reglada. La consultora ha ejecutado cientos de proyectos relacionados con estrategia, crecimiento, marketing, admisiones, tecnología, talento y operaciones corporativas dentro del sector educativo.



The Optimus Minds fue fundada por Diego Núñez Fernández-Shaw, consultor educativo y antiguo director de centros educativos, con el objetivo de acompañar a instituciones, empresas e inversores en procesos de transformación, expansión y mejora operativa.



"Empezamos literalmente desde cero, sin clientes, facturación ni una estructura consolidada. Tres años después, más de 25 organizaciones han confiado en nosotros y hemos ejecutado cientos de proyectos educativos. Lo más importante no es únicamente haber crecido, sino haber demostrado que existe espacio para una consultora capaz de comprender simultáneamente la realidad académica, comercial, tecnológica y financiera de la educación", explica Núñez Fernández-Shaw.



La evolución de la firma se ha articulado mediante cinco áreas complementarias: estrategia y entrada en nuevos mercados; marketing, admisiones y captación de alumnado; tecnología educativa y transformación digital; talento y desarrollo organizativo; y operaciones de inversión y M&A en educación.



El crecimiento de la compañía también se ha apoyado en la creación de una comunidad digital especializada que supera los 175.000 seguidores acumulados en redes sociales. Asimismo, Diego Núñez Fernández-Shaw se encuentra dentro del 1 % de los perfiles mejor posicionados del nicho educativo según la clasificación de Favikon, plataforma internacional de análisis de influencia digital.



Esta presencia se complementa con Pulso Educativo, la newsletter de la firma dedicada al análisis de noticias del sector, que reúne a más de 2.000 profesionales. En la siguiente etapa, The Optimus Minds pretende consolidar su modelo, ampliar su presencia en España y Portugal, reforzar sus alianzas en Latinoamérica y desarrollar nuevas capacidades en inteligencia artificial y transformación institucional.



"Estos tres primeros años han servido para demostrar el modelo. La siguiente etapa consiste en convertir esa experiencia, ese equipo y ese conocimiento acumulado en una organización más escalable, capaz de abordar proyectos de mayor alcance sin perder nuestra identidad", concluye Núñez Fernández-Shaw.



Con motivo de este aniversario, la entidad ha anunciado la organización de los I Premios Educativos para el próximo año. Toda la información se encuentra disponible en la página web: Consultora educativa boutique " The Optimus Minds

Contacto

Nombre contacto: Ángela Ruiz Peces

Descripción contacto: The Optimus Minds

Teléfono de contacto: 609758994