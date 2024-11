Think Tank de Murartech y Aon sobre movilidad sostenible: "Hacia una movilidad inteligente"

Participantes Think Tank Murartech y Aon

La nueva norma puede ser una oportunidad para la competitividad, sostenibilidad y gestión del talento

Madrid, 7 de noviembre de 2024.- Aon plc, firma líder en la prestación de servicios profesionales a nivel global, en colaboración con Murartech, han celebrado el primer think tank sobre los nuevos retos y oportunidades derivados de la Ley de Movilidad Sostenible. Bajo el título "Hacia una movilidad inteligente: oportunidades, retos y CAEs en la nueva ley", varias empresas de distintos sectores debatieron sobre beneficios y retos de la movilidad sostenible.



El encuentro contó con la participación de representantes de empresas de distintos sectores como Alsa, Ayvens, Cap Gemini, DHL Express, Ecoapps, Merlin Properties, Murarte Global, Net4Things y Repsol, así como con la intervención de Lola Ortiz, Directora General de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y María Romera, Directora de Regulación y Asuntos Públicos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE).



Se debatió sobre el rol de la movilidad eléctrica, los incentivos económicos como ayudas y el sistema de CAEs, la relevancia de la colaboración público-privada, la necesidad de una comunicación efectiva y beneficios reales para los empleados de las empresas obligadas a realizar planes de movilidad al trabajo, los riesgos que pueden derivarse del cambio de hábitos en los desplazamientos a los centros de trabajo o el grado de madurez de las empresas españolas, entre otras cuestiones.



Principales conclusiones



• Es necesario trasladar mensajes positivos y generar confianza en la movilidad eléctrica, mejorando conocimiento y ventajas de la movilidad eléctrica en usuarios finales.



• Existen muchos incentivos económicos, como subvenciones y líneas de ayuda de las diferentes administraciones, así como el sistema CAEs, si bien es necesaria una mayor agilidad en la tramitación y la eliminación de trabas burocráticas, así como una mayor certidumbre y continuidad en estas ayudas.



• La tecnología, tanto para mediciones y mejora de las acciones, como la que hace posible la existencia de alternativas de movilidad sostenible, es necesaria para lograr los objetivos de reducción, aunque existen sectores como la aviación con muchos retos tecnológicos que no permiten aplicar nuevas fórmulas, por lo que se necesita seguir invirtiendo y mejorando en la transición.



• Un plan de movilidad sostenible incorpora muchas acciones y palancas que pueden ser muy eficientes, pero es necesario que los empleados y los usuarios finales vean un beneficio real que fomente su cambio de hábitos. Gran parte de estas acciones pueden ser articuladas como planes de beneficios a empleados.



• Una comunicación efectiva para la implicación de los empleados, así como el seguimiento y actualización, son fundamentales en el éxito en los planes de movilidad.



• La transición hacia la movilidad sostenible también genera cambios en los riesgos, como la accidentalidad in itinere o la seguridad de los propios edificios, por lo que es necesario que el plan de movilidad evalúe e intente mitigar o prevenir estos riesgos.



• Las empresas tienen mucho margen de mejora y la nueva ley les exige actuar con celeridad, y por ello es una ocasión única para transformar la obligación en oportunidades desde el punto de vista de competitividad, sostenibilidad y atracción y retención del talento.







