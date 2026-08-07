Todos los partidos de Primera Federación con el Plan Libre; Cine, series y deportes de Movistar Plus - Movistar Plus

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de agosto de 2026.- Movistar Plus ofrecerá esta temporada todos los partidos de Primera Federación, con 10 encuentros destacados de cada jornada en directo y el resto disponibles también en diferido a través del canal de la competición. La plataforma reafirma así su compromiso con el fútbol nacional de cara al inicio de la temporada 2026/27, que arrancará el fin de semana del 29 y 30 de agosto.

Todos los partidos de Primera Federación con el Plan Libre

Con el Plan Libre: Cine, Series y Deportes de Movistar Plus, los aficionados pueden seguir la temporada completa de Primera Federación: los 10 partidos más destacados de cada jornada en directo y el resto de encuentros en diferido, sin perderse ningún resultado ni ninguna jugada.

Grandes históricos y filiales de primer nivel

La competición 2026/27 vuelve a reunir a equipos con gran masa social y mucho atractivo deportivo, entre ellos el Real Zaragoza, el Real Murcia, la SD Huesca, el Hércules CF, el Mirandés, el CD Extremadura, la UD Ibiza-Eivissa, el AD Alcorcón, el Gimnàstic de Tarragona o la AD Mérida, además de filiales de primer nivel como el Real Madrid Castilla y el Atlético Madrileño, que también aspiran al ascenso a LALIGA HYPERMOTION.

La Primera Federación mantiene el formato de dos grupos de 20 equipos cada uno, con ascenso directo para los campeones de cada grupo y un playoff entre los clasificados del segundo al quinto puesto para las dos plazas restantes.

Cómo seguir Primera Federación en Movistar Plus

Todos los partidos de Primera Federación están disponibles con el Plan Libre: Cine, Series y Deportes por 9,99 €/mes, sin permanencia y en dos dispositivos, tanto para clientes como para no clientes de la operadora.

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