Tomás Elías González Benítez - Tomás Elías González Benítez

(Información remitida por la empresa firmante)

El sommelier venezolano Tomás Elías González Benítez analiza cómo la innovación, la sostenibilidad y el cambio en el consumidor están redefiniendo el vino contemporáneo a nivel global

Madrid, 25 de marzo de 2026.- El vino moderno atraviesa una transformación profunda que está redefiniendo su identidad a nivel global, desde el viñedo hasta la copa.



La viticultura de precisión, la enología de mínima intervención, la sostenibilidad y un consumidor más informado han redefinido el panorama global.



En este contexto, Tomás Elías González Benítez, nacido en Venezuela, presenta un análisis sobre la evolución del vino moderno y las tendencias que marcan el presente del sector.



Según el sommelier, comprender esta evolución implica analizar la interacción entre técnica, mercado y cultura.



"El vino de hoy es más transparente, más diverso y más conectado con su origen. Es un producto cultural que refleja cambios sociales, climáticos y tecnológicos", afirma Tomás Elías González Benítez.



Tomás Elías González Benítez analiza la evolución del vino moderno

El sommelier identifica cuatro ejes fundamentales que explican la transformación del vino contemporáneo: la evolución del viñedo, la revolución enológica, el cambio en el perfil del consumidor y la expansión cultural del vino.



1. El viñedo moderno: sostenibilidad, precisión y adaptación climática

La primera gran revolución ocurre en el campo. La viticultura de 2026 es más científica, más consciente y más estratégica.



Entre los cambios más relevantes destacan:



• Viticultura sostenible y regenerativa



• Manejo de precisión con tecnología avanzada



• Adaptación al cambio climático



Organismos como la OIV (International Organisation of Vine and Wine) han documentado esta evolución global.



"El viñedo moderno es un laboratorio vivo donde tradición y ciencia conviven", explica Tomás Elías González Benítez.



Tomás Elías González Benítez explica las tendencias del vino en 2026



2. La revolución enológica: precisión, pureza y nuevas expresiones

La bodega también ha cambiado. La enología contemporánea combina tecnología avanzada con una búsqueda de autenticidad.



Tres tendencias clave:



• Microvinificaciones



• Menos intervención con mayor control



• Uso de nuevos materiales como ánforas o huevos de cemento



La enología actual busca vinos más honestos, precisos y representativos de su origen.



3. El consumidor contemporáneo: curioso, informado y global

El perfil del consumidor ha cambiado de forma significativa.



Hoy se observa:



• Interés por regiones emergentes



• Preferencia por vinos frescos y equilibrados



• Mayor atención a la sostenibilidad



• Consumo digital del vino



"El consumidor actual no busca etiquetas prestigiosas; busca experiencias auténticas", señala Tomás Elías González Benítez.



La visión de Tomás Elías González Benítez confirma que el vino moderno es el resultado de múltiples fuerzas: ciencia, clima, cultura, técnica y consumidor.



El vino de 2026 se configura como un producto más diverso, más transparente y profundamente conectado con su origen. Comprender esta evolución, según el especialista, permite no solo interpretar el presente del sector, sino anticipar su futuro en un entorno global marcado por la innovación y el cambio constante.



Tomás Elías González Benítez es un sommelier venezolano especializado en análisis sensorial, tendencias del vino moderno y comunicación enogastronómica. Su trabajo se centra en el estudio del vino contemporáneo desde una perspectiva técnica, cultural y estratégica, posicionándose como una voz relevante en la interpretación de la evolución global del sector.

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