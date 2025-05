TopReparación recomienda revisar ya el aire acondicionado y evitar así precios abusivos y esperas en verano

(Información remitida por la empresa firmante)

Cada verano, la pesadilla: a miles de madrileños se les avería el aire acondicionado cuando más lo necesitan. Noches por encima de 30º que imposibilitan conciliar el sueño. Con temperaturas ya al alza en Madrid, los expertos advierten: revisar ahora el aire acondicionado puede suponer la diferencia entre pasar el verano con confort o sufrir un infierno de esperas, sobrecostes y mal funcionamiento en plena ola de calor. El colapso de los técnicos no es una posibilidad remota, es una realidad cada año.

Madrid, 29 de mayo de 2025.- Según la AEMT, se espera que en los próximos días Madrid experimente temperaturas por encima de los 30º con picos de 35º.



En cuanto se llega a estas temperaturas de forma sostenida, los servicios técnicos en Madrid comienzan a recibir los primeros avisos de averías en aparatos de aire acondicionado. Según datos recogidos por la empresa Servicio Tecnico Oficial Electrodomesticos Top Reparacion en Madrid, durante una ola de calor pueden llegar a gestionarse más de 200 solicitudes de asistencia en un solo día, una cifra que desborda cualquier planificación operativa.



El resultado es claro:



• Los tiempos de espera para un aviso en plena ola de calor puede tener una espera de entre 7 y 13 días, dependiendo de la gravedad de la avería y la disponibilidad de piezas.



• El precio medio de una reparación puede incrementarse hasta un 300% respecto a una revisión preventiva hecha en temporada baja debido al incremento de las piezas a reparar y al aumento en temporada alta



• Algunos modelos de equipos o componentes entran en rotura de stock, lo que añade semanas adicionales de espera.



• Lo que podría haberse solucionado con una revisión rápida y económica en mayo / junio, en julio se convierte en una reparación urgente, costosa y con demoras inevitables.



Esta saturación del servicio no es un caso aislado ni una excepción: es una realidad que los servicios técnicos certificados viven cada verano. Juan Martínez director técnico de la empresa Servicio Tecnico Oficial Electrodomesticos Top Reparacion SL con sede en Calle de Méjico, 3 en el barrio de Salamanca en Madrid, lo ve cada año desde dentro, y advierte que el colapso no se evita con más técnicos, sino con más previsión por parte de los usuarios.



"Cada verano se repite el mismo escenario: la mayoría de clientes espera al primer gran calor para encender el aire o para mantenerlo encendido, y ahí empieza el colapso. Hay días en los que recibimos más de 200 avisos, es materialmente imposible responder a todos en 24 o 48 horas, pese a contar con 3 operadoras y más de 20 técnicos disponibles".



Y es que se repite el ciclo: tras meses de inactividad, los sistemas de aire acondicionado comienzan a fallar al mismo tiempo, y la demanda supera con creces la capacidad de respuesta de cualquier empresa, por grande que sea.



"Desde hace más de 10 años, nuestro servicio técnico de reparación de electrodomésticos y aire acondicionado se pone en contacto con todos nuestros clientes en mayo y junio, avisando de esta situación. Esto hace que nuestros clientes habituales puedan realizar una revisión, limpieza y puesta a punto de su aparato de climatización por muy poco coste, sin prisas ni esperas y que les garantice que no tendrán ningún problema cuando más falta les haga. Esto les mantiene satisfechos y es otra prueba más de nuestro compromiso por ofrecer un servicio de calidad diferenciador".



También advierte de las consecuencias de actuar tarde:



• Urgencias mal gestionadas, donde el cliente termina aceptando servicios sin garantía de técnicos "piratas" sin ningún tipo de acreditación o garantía.



• Reparaciones parciales por falta de piezas, que obligan a segundas visitas que alargan la reparación días.



• Usuarios que intentan arreglar el problema por su cuenta, con más riesgo que solución.



"Una revisión a tiempo evita todo eso. No solo es más económica, también da tranquilidad. Anticiparse es lo más inteligente que puede hacer cualquier persona ahora mismo".



Por qué revisar ahora el aire acondicionado es la decisión más inteligente

El verano aún no ha llegado oficialmente, pero el calor ya aprieta en Madrid. Y esa es precisamente la ventana de oportunidad ideal para actuar a tiempo. Revisar el aire acondicionado en mayo o principios de junio puede evitar tanto el colapso de los servicios técnicos como los sobrecostes que se generan por actuar tarde.



Los expertos recomiendan no esperar a que el aparato deje de funcionar. Un mantenimiento preventivo puede reducir hasta un 50% el riesgo de avería grave, y también garantiza que el equipo enfríe de forma eficiente y consuma menos electricidad. Además, un aire acondicionado en buen estado puede durar varios años más que uno que no recibe revisiones periódicas.



Desde Servicio Tecnico Oficial Electrodomesticos Top Reparacion advierten que muchas de las averías que se atienden en verano son consecuencia directa de una falta de mantenimiento: filtros obstruidos, fugas de gas, sistemas eléctricos dañados o acumulación de suciedad en el compresor. Todo ello puede evitarse con una simple revisión anticipada.



Consejos para preparar el aire acondicionado antes del verano

Así, recomiendan seguir estos pasos básicos para poner a punto el sistema de climatización:



1. Encender el aire acondicionado durante al menos una hora para comprobar si enfría correctamente.



2. Escuchar posibles ruidos extraños o identificar olores que indiquen acumulación de suciedad.



3. Limpiar o sustituir los filtros, uno de los principales focos de averías.



4. Verificar que el mando funciona y responde bien a los cambios de temperatura.



5. Solicitar una revisión profesional si se detecta cualquier irregularidad o si el equipo lleva más de un año sin ser revisado.



El mejor momento para revisar el aire acondicionado es ahora, antes de que las temperaturas suban y los plazos de asistencia se multipliquen.







Contacto

Nombre contacto: Juan Martinez

Descripción contacto: Servicio Tecnico Oficial Electrodomesticos Top Reparacion

Teléfono de contacto: 91 365 47 47