Torrejón de Ardoz suma una oferta sólida en coches de ocasión con la propuesta multimarca de MID Car

Madrid, 13 de octubre

La compra de vehículos de ocasión se ha consolidado como una alternativa clave frente a la adquisición de coches nuevos. Factores como la disponibilidad inmediata, la posibilidad de financiación personalizada y el ahorro económico han impulsado el crecimiento de este segmento en todo el territorio nacional. A este contexto se suma una demanda creciente de transparencia en los procesos, garantías certificadas y un servicio posventa de calidad, especialmente en zonas de alta movilidad como la Comunidad de Madrid.

En este escenario, MID Car refuerza su actividad en el municipio de Torrejón de Ardoz como concesionario de coches de ocasión Madrid, con un modelo de atención integral que combina asesoramiento personalizado, revisión técnica certificada y un stock multimarca cuidadosamente seleccionado. La empresa se posiciona como un actor relevante en la oferta de vehículos seminuevos en esta zona estratégica, con una propuesta orientada a satisfacer tanto a particulares como a profesionales.

Vehículos seminuevos con garantía y certificación independiente

El catálogo de MID Car incluye modelos de distintas marcas y gamas, con características adaptadas a diferentes perfiles de usuario, desde turismos compactos hasta SUV y vehículos familiares. Cada unidad pasa por un proceso de revisión técnica en su taller propio, lo que garantiza que se entregue en condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad.

Además, todos los vehículos disponen de informe CARFAX, una certificación que permite conocer el historial completo del coche: número de propietarios anteriores, kilometraje, siniestros, revisiones, ITV y cualquier posible incidencia registrada. Este recurso aporta un valor añadido a la operación, reforzando la confianza de los compradores y cumpliendo con los estándares de transparencia exigidos por el mercado actual.

La garantía de un año, incluida en cada operación, cubre posibles incidencias mecánicas o eléctricas, y puede ser ampliada según las necesidades del cliente. Asimismo, se incluye el cambio de titularidad dentro del precio final, lo que simplifica los trámites administrativos y evita costes adicionales.

Atención presencial y digital para facilitar el proceso de compra

MID Car ha desarrollado un modelo híbrido de atención que combina la experiencia en el concesionario físico con un proceso de compra digitalizado. Desde la web es posible consultar todo el stock disponible, solicitar tasación de un vehículo a entregar, calcular una financiación a medida y reservar el coche de forma online.

El concesionario de Torrejón de Ardoz permite realizar pruebas de conducción, recibir asesoramiento técnico y evaluar distintas opciones de financiación en función del perfil del comprador. Además, la empresa ofrece la posibilidad de entrega en cualquier punto de la península, adaptándose a la demanda de usuarios que residen fuera del entorno metropolitano pero buscan una oferta fiable y competitiva en el mercado madrileño.

La combinación de servicio técnico propio, garantía sólida, certificación CARFAX y gestión integral posiciona a este concesionario de coches de ocasión Madrid como una opción fiable para quienes buscan un vehículo seminuevo con respaldo profesional.

